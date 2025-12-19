Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ursynów

Park nad obwodnicą zdewastowany. "Doszło do zniszczenia alejek, roślin i trawników"

Park nad POW zdewastowany
Warszawa. Skrzynki elektryczne w parku nad POW
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Na trzech odcinkach ursynowskiego parku nad Południową Obwodnicą Warszawy została zniszczona zieleń. Jak alarmuje Zarząd Zieleni, prawdopodobnie zrobiły to osoby jeżdżące na małych motocyklach.

Ktoś zniszczył zieleń na odcinkach od ul. Braci Wagów do ul. Lanciego i od ul. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej, czyli na części ursynowskiego parku nad POW. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni, wskazując, że zniszczeń dokonały najprawdopodobniej osoby jeżdżące na tzw. pit bike'ach.

Głębokie koleiny i uszkodzone rośliny

"W parku nad POW doszło do zniszczenia alejek, roślin i trawników" - napisali miejscy ogrodnicy. "Powstały głębokie koleiny i uszkodzone zostały rośliny. Rozjechano również alejki" - opisali, umieszczając także zdjęcia zniszczonego terenu.

Podkreślili, że zniszczenia stanowią zagrożenie dla spacerujących po parku, dorosłych i dzieci, a także zwierząt.

Park nad POW zniszczony
Park nad POW zdewastowany
Park nad POW zdewastowany
Źródło: Zarząd Zieleni
Park nad POW zdewastowany
Park nad POW zdewastowany
Źródło: Zarząd Zieleni
Park nad POW zdewastowany
Park nad POW zdewastowany
Źródło: Zarząd Zieleni

Przypomnieli, że niszczenie mienia publicznego jest wykroczeniem i grozi za nie kara zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodali, że koszty naprawy zniszczeń będą egzekwowane od sprawców, a w przypadku osób niepełnoletnich - przeniesione na ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zaapelowali także, żeby świadkowie podobnych aktów wandalizmu kontaktowali się z policją lub strażą miejską.

Przybędzie tysiąc drzew, realizacja etapami

Przypomnijmy, że umowa na budowę parku linearnego nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy została podpisana pod koniec listopada 2023 roku. Cała inwestycja obejmuje teren wzdłuż Płaskowickiej, na odcinku od Pileckiego do ulicy Nowoursynowskiej. Podzielono ją na sześć odcinków, które są realizowane etapami. Każda część będzie miała swój charakter. Budżet inwestycji to 42 miliony złotych.

Na obszarze o długości ok. dwóch kilometrów zaplanowano około tysiąca drzew, 100 tysięcy krzewów, ponad 300 ławek i innych siedzisk. Atrakcją parku jest żółty miś, który nawiązuje do ursynowskiego herbu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Karykatura wiaduktu" czeka na remont od lat. Właściciel się nie kwapi

"Karykatura wiaduktu" czeka na remont od lat. Właściciel się nie kwapi

TVN24
Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki

Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni

