Tajemnica porzuconego auta

"Okazuje się, że coraz młodsze dzieci sięgają po używki" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż miejska w Warszawie

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W środę strażnicy miejscy odpowiedzialni za usuwanie z warszawskich ulic porzuconych pojazdów zostali wezwani do jednego z takich aut na Targówku.

"Na miejscu, około 11.20 zlokalizowali nieużywany samochód. Zajmował jedno z deficytowych miejsc parkingowych, w pobliżu Lasu Bródnowskiego. Auto było otwarte, szyby przykrywał wielotygodniowy kurz, wewnątrz walały się różne przedmioty. Na fotelach w środku leżały między innymi używane, sportowe torby" - opisuje w komunikacie referat prasowy straży miejskiej.

W jednej z toreb narkotyki

Przygotowując dokumentację potrzebną do usunięcia porzuconego pojazdu z ulicy strażnicy robią mu zdjęcia, fotografują również to, co znajduje się wewnątrz.

W jednej z toreb, która była samochodu, natrafili na niespodziewane znalezisko. "W środku znajdowała się pękata, foliowa torba wypełniona zielono-brunatnym suszem. Nie było cienia wątpliwości – był to zakazany w Polsce narkotyk w ilości kilkuset działek" - wyjaśniają strażnicy.

Na miejsce została wezwana policja, która wyjaśnia sprawę. Samochód został odholowany na policyjny parking.

W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami Źródło zdjęcia: Straż miejska w Warszawie W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami Źródło zdjęcia: Straż miejska w Warszawie W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami Źródło zdjęcia: Straż miejska w Warszawie

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