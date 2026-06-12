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Targówek

Tajemnica porzuconego auta

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W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
"Okazuje się, że coraz młodsze dzieci sięgają po używki"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż miejska w Warszawie
Strażnicy miejscy wezwani do usunięcia wraku z parkingu przy Lesie Bródnowskim znaleźli w jego wnętrzu torbę wypełnioną narkotykami. Sprawę wyjaśnia policja.

W środę strażnicy miejscy odpowiedzialni za usuwanie z warszawskich ulic porzuconych pojazdów zostali wezwani do jednego z takich aut na Targówku.

"Na miejscu, około 11.20 zlokalizowali nieużywany samochód. Zajmował jedno z deficytowych miejsc parkingowych, w pobliżu Lasu Bródnowskiego. Auto było otwarte, szyby przykrywał wielotygodniowy kurz, wewnątrz walały się różne przedmioty. Na fotelach w środku leżały między innymi używane, sportowe torby" - opisuje w komunikacie referat prasowy straży miejskiej.

W jednej z toreb narkotyki

Przygotowując dokumentację potrzebną do usunięcia porzuconego pojazdu z ulicy strażnicy robią mu zdjęcia, fotografują również to, co znajduje się wewnątrz.

W jednej z toreb, która była samochodu, natrafili na niespodziewane znalezisko. "W środku znajdowała się pękata, foliowa torba wypełniona zielono-brunatnym suszem. Nie było cienia wątpliwości – był to zakazany w Polsce narkotyk w ilości kilkuset działek" - wyjaśniają strażnicy.

Na miejsce została wezwana policja, która wyjaśnia sprawę. Samochód został odholowany na policyjny parking.

W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
Źródło zdjęcia: Straż miejska w Warszawie
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
Źródło zdjęcia: Straż miejska w Warszawie
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
W opuszczonym samochodzie znajdowała się torba wypełniona narkotykami
Źródło zdjęcia: Straż miejska w Warszawie
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiStraż miejska
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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