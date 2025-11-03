Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero

Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wodowskaz na Wiśle przy bulwarach (28 sierpnia)
Źródło: TVN24
Wody Polskie poinformowały, że od listopada zmienił się punkt zero na wodowskazach w Warszawie na Bulwarach Wiślanych oraz w Gusinie w powiecie otwockim. Ma to związek z niskimi stanami wód w Wiśle. O zmianę wnioskował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Od 1 listopada 2025 zmienia się tzw. rzędna zera na dwóch stacjach wodowskazowych na Wiśle: Warszawa-Bulwary oraz Gusin, administrowanych przez IMGW" - poinformowały Wody Polskie.

Wyjaśniły, że "rzędna zera" wodowskazu to wysokość punktu odniesienia wodowskazu względem poziomu morza. W praktyce oznacza to, że każdy wodowskaz ma punkt zero, od którego zaczyna się skala pomiarowa.

Zmiana sposobu pomiaru

"Na obu wodowskazach zobaczymy wyższe liczby niż dotychczas, jednak nie oznacza to, że w Wiśle jest więcej wody. To tylko zmiana sposobu pomiaru. W pierwszych dniach może to być mylące, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności w planowaniu aktywności nad rzeką" - napisały Wody Polskie.

Punkt zero na wodowskazach został obniżony o 100 centymetrów.

- W praktyce oznacza to, że przykładowo wakacyjny poziom sześć centymetrów, po zmianie będzie oznaczał 106 centymetrów - dodała rzecznik prasowy IMGW Agnieszka Prasek.

Podkreśliła, że nie zmienia się ilość wody w rzece, ale zmienia się punkt pomiaru. Powodem wprowadzenia zmiany jest obniżenie dna rzeki spowodowane erozją, czy też pracami hydrotechnicznymi albo suszą hydrologiczną. - Mogłoby dojść do sytuacji, że stan wody w rzece jest ujemny, a to jest niemożliwe. Stąd podnosimy ten poziom - wyjaśniła Prasek.

- Stan wody nie jest głębokością rzeki. Wodowskaz jest stawiany w określonym punkcie i wyznaczamy na nim punkt zero, który jest umowny. To punkt odniesienia, na którym sprawdzamy, czy woda się podniosła, czy opuściła - powiedziała rzecznik IMGW.

Wraz ze zmianą punktu zero na wodowskazach podwyższone zostaną również stany ostrzegawcze i alarmowe.

W poniedziałek na wodowskazie Warszawa Bulwary Wiślane stan wody rzeki Wisły wynosił 178 centymetrów, a w Gusinie 160 centymetrów.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wisła
