Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście

Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego Źródło: C. Warś/UM Warszawa Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego Źródło: C. Warś/UM Warszawa Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa Plan filmowy na Placu Zamkowym Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Stołeczny ratusz poinformował, że przez dwa tygodnie filmowcy będą pracowali na Krakowskim Przedmieściu przed pałacem Staszica. Od czwartku, 9 października, zamknięty będzie przejazd pomiędzy Królewską a Świętokrzyską.

"W czasie zdjęć wstrzymywany będzie ruch pieszy. Kierowcy nie zaparkują na ulicach Oboźnej i Kopernika w sąsiedztwie pomnika Mikołaja Kopernika. Krakowskie Przedmieście zostanie ponownie otwarte w środę, 22 października, do końca dnia" - przekazał ratusz.

Trakt Królewski deptakiem, autobusy na objazdach

Do końca października Trakt Królewski na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej jest weekendowym deptakiem. Tak będzie też w czasie pracy ekipy filmowej.

"Autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44, będą kursowały objazdami także w dni robocze. Pojadą Królewską, przez plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej i swoich tras" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków przy Uniwersytecie Warszawskim.

Wokulski, Rzecki i Łęcka znów na Krakowskim Przedmieściu

Krakowskie Przedmieście staje się scenografią "Lalki". To właśnie tu Bolesław Prus osadził znaczną część akcji jednej z najbardziej warszawskich powieści polskiej literatury.

Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego można już było spotkać między innymi w Alejach Ujazdowskich i na placu Zamkowym. To w tych lokalizacjach latem odbywały się zdjęcia. Teraz Izabela Łęcka może zrobić zakupy w nowo otwartym sklepie Wokulskiego obok pomnika Mikołaja Kopernika. Akurat ten budynek trzeba było odtworzyć, bo dziś w jego miejscu znajduje się parking.

Przeczytaj także: Odsłonili pomnik Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa

Remont ulic wokół Filharmonii Narodowej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl