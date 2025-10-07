Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście

Stołeczny ratusz poinformował, że przez dwa tygodnie filmowcy będą pracowali na Krakowskim Przedmieściu przed pałacem Staszica. Od czwartku, 9 października, zamknięty będzie przejazd pomiędzy Królewską a Świętokrzyską.
"W czasie zdjęć wstrzymywany będzie ruch pieszy. Kierowcy nie zaparkują na ulicach Oboźnej i Kopernika w sąsiedztwie pomnika Mikołaja Kopernika. Krakowskie Przedmieście zostanie ponownie otwarte w środę, 22 października, do końca dnia" - przekazał ratusz.
Trakt Królewski deptakiem, autobusy na objazdach
Do końca października Trakt Królewski na odcinku od Miodowej do Świętokrzyskiej jest weekendowym deptakiem. Tak będzie też w czasie pracy ekipy filmowej.
"Autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44, będą kursowały objazdami także w dni robocze. Pojadą Królewską, przez plac Małachowskiego i Mazowiecką do Świętokrzyskiej i swoich tras" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.
Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków przy Uniwersytecie Warszawskim.
Wokulski, Rzecki i Łęcka znów na Krakowskim Przedmieściu
Krakowskie Przedmieście staje się scenografią "Lalki". To właśnie tu Bolesław Prus osadził znaczną część akcji jednej z najbardziej warszawskich powieści polskiej literatury.
Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego można już było spotkać między innymi w Alejach Ujazdowskich i na placu Zamkowym. To w tych lokalizacjach latem odbywały się zdjęcia. Teraz Izabela Łęcka może zrobić zakupy w nowo otwartym sklepie Wokulskiego obok pomnika Mikołaja Kopernika. Akurat ten budynek trzeba było odtworzyć, bo dziś w jego miejscu znajduje się parking.
