Rembertów

Aktualizują projekt tunelu w Rembertowie. By mogli nim jeździć rowerzyści

|
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Przejazd kolejowy w Rembertowie
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Wykonawca tunelu pod torami w Rembertowie doprojektuje ścieżkę rowerową - informuje szefowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. I zapewnia, że nie wpływa to na harmonogram prac. 140 metrów podziemnego przejazdu między Nowym a Starym Rembertowem ma być gotowe w grudniu 2027 roku.

Informacje o zmianach w gotowym projekcie tunelu w Rembertowie pojawiły się pod koniec listopada w mediach społecznościowych organizacji Rembertów Bezpośrednio, która ma swoich przedstawicieli w radzie dzielnicy.

"Miasto próbuje wpisać do projektu tunelu pełnoprawną ścieżkę rowerową. Tak, dobrze czytacie - w końcu pojawiła się realna szansa, że tunel nie będzie wyłącznie infrastrukturą dla samochodów, ale stanie się przestrzenią bezpieczną i dostępną także dla rowerzystów" - przekazał Rembertów Bezpośrednio. Zauważył, że "tunel bez infrastruktury rowerowej byłby inwestycją niepełną i przestarzałą już w momencie oddania".

W komentarzach natychmiast pojawiły się obawy, że opóźni to realizację prac, oraz pytania, jak to możliwe, że zmiany projektowe wprowadzane są już po odebraniu projektu i pozyskaniu na jego postawie wszelkich zgód. Zapytaliśmy o to inwestora.

Wykonawca doprojektuje ścieżkę rowerową

- Dodanie drogi rowerowej jest jedną z analizowanych obecnie opcji. Ostateczny kształt będzie znany po przeanalizowaniu wszystkich wariantów - odpowiedziała Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. I przypomniała, że w czasie projektowania prowadzone są konsultacje z biurami ratusza i innymi zainteresowanymi podmiotami.

- W momencie, w którym zaczynamy realizację, zdarzają się sytuacje, że taki projekt, z uwagi na upływ czasu, możemy zoptymalizować. Tak się dzieje w tym przypadku - przyznała. - Organ zatwierdzający projekt stałej organizacji ruchu wskazał konieczność dopracowania części rozwiązań podczas jego aktualizacji - dodała.

Zatem sygnał o konieczności zmian projektowych wypłynął z ratusza, konkretnie z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, bo to ono jest w tym wypadku wspomnianym "organem". Korekty projektu ma dokonać wykonawca prac budowlanych, czyli konsorcjum pod szyldem INTOP.

Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Źródło: PKP PLK

Zaplanowana korekta? "Nic nas nie zaskakuje"

O sprawę zapytaliśmy w środę dyrektorkę SZRM Edytę Degowską. Przyznała, że zdecydowano się na to dość niestandardowe rozwiązanie, by przyspieszyć realizację inwestycji, zamknąć etap przygotowywania dokumentacji i dokończyć współpracę z projektantem (relacje nie były najlepsze). Urzędnicy musieli mieć w ręku projekt, aby uruchomić przetarg na wykonawcę.

Degowska zapewniła, że projekt jest na tyle elastyczny, że dopuszcza planowane zmiany. A wykonawca został uprzedzony o takiej ewentualności. - I wycenił to w swojej ofercie - powiedziała.

- Na etapie postępowania przetargowego uwzględniliśmy koszty związane z doprojektowaniem (ścieżki rowerowej - red.). Czas, który zaplanowaliśmy, również uwzględnia te prace. Nic nas nie zaskakuje, wszystko było zaplanowane - przekonywała dyrektorka SZRM. - Zaplanowaliśmy dłuższy okres przygotowawczy i ten czas przygotowania do wejścia na teren wykonawcy przeznaczyliśmy za doprojektowanie ścieżki rowerowej - wyjaśniła.

W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Długo wyczekiwany tunel

Umowę na budowę 140-metrowego tunelu w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej 637 i al. Generała Chruściela "Montera" SZRM i PKP PLK podpisały w lipcu. Prace za ponad 134 miliony złotych wykona konsorcjum firm INTOP SA i INTOP Warszawa. Kosztami inwestycji miasto i kolejarze dzielą się pół na pół.

Tunel jest inwestycją wyczekiwaną przez mieszkańców. Zapewni wygodne i bezkolizyjne połączenie między dwiema częściami Rembertowa. Umożliwi bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową numer 2 Warszawa Zachodnia - Terespol. Inwestycja skróci czas przejazdu przez tory oraz poprawi przepustowość linii kolejowej.

W Rembertowie powstanie tunel drogowy
W Rembertowie powstanie tunel drogowy
Źródło: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Początek planowanej drogi znajduje się na wysokości istniejącego skrzyżowania ulic Marsa i Ilskiego, tam powstanie rondo. Droga przebiegać będzie dalej tunelem na przedłużeniu ul. Marsa, pod torowiskiem kolejowym oraz ulicą Cyrulików. "W tunelu będzie jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu oraz przystanki autobusowe, które za pomocą łączników zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy" - opisywał w komunikacie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Wyjazd z tunelu na poziom terenu znajdzie się pośrodku al. Chruściela "Montera", na wysokości ul. Strażackiej. Na skrzyżowaniu al. Chruściela "Montera" z ul. Cyrulików zaprojektowano rondo, które zapewni wszystkie relacje skrętne, w tym możliwość zawracania.

Ul. Bellony od skrzyżowania z ul. Pociskową do likwidowanego przejazdu oraz ul. Marsa od przejazdu do ul. Ilskiego są zaprojektowane jako drogi jednokierunkowe w stronę ronda, z dopuszczonym kontraruchem rowerowym.

Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2027 roku.

pc

pc
Autorka/Autor: Magdalena Gruszczyńska, Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
