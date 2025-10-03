Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Zlikwidowali "call center" oszustów. Z Warszawy dzwonili do Niemiec

Policjanci weszli do mieszkania, z którego dzwonili oszuści (zdj. ilustracyjne)
Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Policjanci z komendy stołecznej, razem z funkcjonariuszami z Niemiec, zatrzymali w Warszawie dwóch członków grupy zajmującej się oszukiwaniem starszych ludzi. Trzecią osobę udało się zatrzymać w momencie, gdy odbierała pieniądze od poszkodowanej.

Kryminalni namierzyli na Pradze Południe mieszkanie, które - według ich ustaleń - funkcjonowało jako "call center". - Właśnie z tego lokalu oszuści, podając się za krewnych, policjantów czy prokuratorów mieli dokonywać oszustw metodą "na policjanta", telefonując do mieszkańców Niemiec - przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Chcieli oszukać 82-letnią Niemkę na dużą kwotę

Jednocześnie polscy policjanci poinformowali niemieckich kolegów, że grupa przestępcza z Polski planuje dokonać oszustwa metodą "na wypadek".

- Przez drzwi prowadzące do mieszkania, w którym mogli przebywać podejrzewani, usłyszeli, jak ktoś telefonicznie prowadzi rozmowę w języku niemieckim. Miała ona dotyczyć konieczności uregulowania kaucji przez osobę będącą z drugiej strony słuchawki. Dzięki kaucji, osoba, która rzekomo spowodowała wypadek, miała uniknąć więzienia - opisała Edyta Adamus.

82-letnia obywatelka Niemiec w słuchawce usłyszała, że pieniądze na kaucję musi przekazać, będącemu cały czas w kontakcie z "telefonistami", mężczyźnie, który pojawił się przed jej domem. W momencie, kiedy przekazywała 27 tysięcy euro i 22 tysiące franków szwajcarskich, 30-letni obywatel Polski został na gorącym uczynku zatrzymany przez będących już na miejscu niemieckich policjantów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro
Okolice
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
Okolice
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Okolice

Zatrzymali dwóch mężczyzn, znaleźli markowe zegarki

Adamus zaznaczyła, że po wejściu do lokalu na Pradze Południe stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn pochodzenia romskiego w wieku 49 i 24 lat. Zaprzeczali, aby mieli jakikolwiek związek ze sprawą.

- W trakcie dokładnego sprawdzenia i przeszukania kryminalni znaleźli telefon, z którego zostało wykonane połączenie z poszkodowana obywatelką Niemiec. Poza tym policjanci znaleźli i zabezpieczyli niemiecką książkę telefoniczną, laptopy, telefony komórkowe, biżuterię, a także markowe zegarki o wartości ponad 400 tysięcy złotych - wymieniła. Kryminalni znaleźli także marihuanę i kokainę.

Zarzuty dla ojca i syna, zostali aresztowani

- Zatrzymani ojciec i syn w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami. Sąd na wniosek prokuratora nadzorującego sprawę tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Do aresztu trafił także 30-latek zatrzymany przez policjantów z Niemiec - podsumowała Adamus.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że podejrzani usłyszą kolejne zarzuty za 12 podobnych oszustw, jakie miały miejsce w Niemczech.

Akcję przeprowadzili policjanci Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Głównej Policji oraz policjantami z Trewiru i Berlina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Okolice
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Uwierzyła znajomemu z portalu randkowego. Straciła duże pieniądze
Okolice

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w Warszawieoszustwooszustwa
Czytaj także:
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
Okolice
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
Wola
Weteran Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
"Życzę państwu, abyście kochali Warszawę tak, jak my"
Mokotów
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Wola
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Demonstracja przed MSZ
Demonstracja "Solidarni z Palestyną"
Śródmieście
Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów w Warszawie
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"
Śródmieście
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
Praga Południe
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
Praga Północ
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni zdecydowali, będzie pilotaż w dwóch dzielnicach
Śródmieście
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Śródmieście
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca"
Praga Południe
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Mokotów
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
Śródmieście
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Okolice
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
Wilanów
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
Okolice
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
TVN24
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
Okolice
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Magazyn narkotyków w mieszkaniu
Śródmieście
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
Okolice
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
Ursynów
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą rozszerzenia pilotażu
Bielany
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
Okolice
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
Okolice
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki