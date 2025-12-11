18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych

Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko zaczęło się od telefonu od rzekomego pracownika banku. Pokrzywdzona usłyszała, że pieniądze zgromadzone na jej koncie bankowym są zagrożone. "Zaoferował, że wszystkim się zajmie, zalecił przekazanie karty bankomatowej z numerem pin kurierowi, którego do niej skieruje. Pani miała się już niczym nie martwić. Kobieta postąpiła zgodnie z tymi wskazówkami" - relacjonuje podinspektor Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Wkrótce po przekazaniu karty "kurierowi" kobieta odebrała kolejny telefon. Tym razem naprawdę kontaktował się z nią przedstawiciel banku. Zapytał, czy to ona kilkunastokrotne wypłacała pieniądze i czy realizuje właśnie wypłatę z bankomatu w Śródmieściu.

Dopiero wtedy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Zawiadomiła o tym policjantów z Komendy Rejonowej Policji przy ulicy Grenadierów. Jak przekazała, utraciła w ten sposób 26 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się kryminalni.

Ukrył się na balkonie

"Dokonali niezbędnych analiz, sprawdzeń i ustaleń. Wytypowali mężczyznę, który brał bezpośredni udział w tym oszustwie" - opisuje rzeczniczka praskiej policji.

Nad ranem policjanci pojawili się w miejscu, gdzie miał przebywać 18-latek. Drzwi otworzyła im jego znajoma. On w tym czasie próbował schować się na balkonie. Jego kryjówka została jednak szybko odkryta. Mężczyznę zatrzymano.

Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

"Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i w sądzie, na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany" - dodaje podinsp. Węgrzyniak.

Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

OGLĄDAJ: TVN24 HD