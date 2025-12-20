Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Miał brodę, białą czapkę i czerwoną kurtkę. "Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"

Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Warszawa z nocną prohibicją w dwóch dzielnicach
Źródło: TVN24
Strażnicy miejscy interweniowali na Pradze Południe, gdzie zauważyli zataczającego się mężczyznę w czerwonej kurtce, białej czapce i z brodą. "Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja" - podały służby. Okazało się, że mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu oraz posiadał cudzą kartę i telefon.

Do zdarzenia doszło w środę tuż przed godziną 21. W rejonie skrzyżowania ulic Grochowskiej i Kokoryczki, strażnicy miejscy podjęli interwencję wobec postaci w czerwonej kurtce i białej czapce, zataczającej się na jezdni między pojazdami.

Czerwona kurtka, biała czapka i broda

"Zataczając się na jezdni w czerwonej kurtce, białej czapce i z brodą - przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja" – przyznaje straż miejska.

Jak wskazują służby, zgłoszenie pochodziło od osoby postronnej, która podążała za mężczyzną od okolic stacji paliw przy ul. Grochowskiej.

Interwencja straży miejskiej na Pradze Południe
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Źródło: Straż miejska
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Źródło: Straż miejska
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Źródło: Straż miejska
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
Źródło: Straż miejska

"W trakcie interwencji strażnicy ustalili, że siwobrody 59-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Przy sobie posiadał też kartę płatniczą VISA na obco brzmiące nazwisko i telefon należący do innej osoby. Pokrętne tłumaczenia mężczyzny wydały się funkcjonariuszom na tyle podejrzane, że wezwali na miejsce policję" - podają strażnicy miejscy.

Ujęty mężczyzna trafił do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. "Gdy trzeźwym okiem spojrzy na świat, będzie musiał jeszcze raz spotkać się z policją, w celu złożenia wyjaśnień co do pochodzenia cudzej własności" - dodaje straż miejska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki

Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki

Okolice
Był pijany. Uderzył w auto, którym jechał policjant

Był pijany. Uderzył w auto, którym jechał policjant

TVN24

Autorka/Autor: ag/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejska
Czytaj także:
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
Okolice
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
Bemowo
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
Okolice
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie i kolędowanie. Ostatnia okazja w tym roku
Praga Południe
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły
Dariusz Gałązka
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Odnowiony "elf" na linii S2 wozi już pasażerów
Włochy
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Zderzenie trzech aut. Nie żyje jedna osoba
Okolice
Policjantka, będąca po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki
Okolice
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Naturalny beton, czarna stal, zielony dach. Umowa podpisana, można budować
Piotr Bakalarski
Policja zatrzymała trzech mężczyzn
Pili alkohol, doszło do sprzeczki. Stracił zegarek i telefon
Okolice
Park nad POW zdewastowany
Nowy park już zdewastowany. Rozjeździli alejki, rośliny i trawniki
Ursynów
Protest w Łomiankach
Mają dość korków. Protestowali na pasach
Okolice
Klępa z łoszakiem przy szlaku od Sierakowa do Pociechy
Rozdrażniona klępa postraszyła spacerowiczów
Okolice
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Prokuratura poinformowała o decyzji Grecji
Okolice
Akcja straży pożarnej w Porcie Czerniakowskim
Wyciek substancji ropopochodnej w Porcie Czerniakowskim
Śródmieście
Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim
Okrągły Stół jest już w Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom
Okolice
Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
Wyszedł z aresztu, na widok strażników granicznych uciekł. Trwają poszukiwania
Białołęka
Barcelońska La Rambla
Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki
Piotr Bakalarski
32-latek jest podejrzany o kradzież pieniędzy
Kradzież pieniędzy w salonie kosmetycznym. Sprawcę nagrała kamera
Okolice
Policjanci zatrzymali stalkera
Nie przeprosił, na sądowym korytarzu wyzywał i groził. Stalker skazany
Katarzyna Kędra
Kierowca wjechał w ogrodzenie cmentarza i zginął na miejscu
Uderzył autem w ogrodzenie cmentarza. Zginął na miejscu
Okolice
Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina"
Studentka rekonstruuje zniszczony w powstaniu portret Chopina
Śródmieście
Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
Śródmieście
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Na tropie Żelaznej Bramy
Piotr Bakalarski
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje były wyłączone z ruchu
Śródmieście
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7
Okolice
Sąd skazał cztery osoby za zabójstwo z 2002 roku (zdj. ilustracyjne)
Był konkurencją dla gangsterów, zabili go, gdy wyszedł z siłowni. Wyrok
Białołęka
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Lekarka nie przyszła do pracy, jej ciało znaleźli na podwórku. Areszt dla 45-latka
Okolice
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki