Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Kierujący samochodami manewrowali i jeździli wzdłuż po chodniku między pieszymi przy al. Solidarności 52 w Warszawie, mimo mnóstwa wolnych miejsc postojowych w okolicy. Robili to nawet przy policji" - opisał w poście w mediach społecznościowych Konfitura.

Podziękował przy okazji funkcjonariuszom Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji za konkretne działanie. "Dziękuję również za głosy poparcia od mieszkańców, którzy borykają się z tym problemem regularnie" - napisał.

Policja interweniowała w Alei "Solidarności"

Posypały się manaty

O sprawę zapytaliśmy policję.

- Policjanci przed godziną 9 otrzymali informację o kierujących, którzy poruszali się po chodniku, wzdłuż Alei Solidarności, na wysokości numeru 52. Na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego nałożyli pięć mandatów za powyższe wykroczenie. W tym samym miejscu doszło również do kolizji z pieszym. Kierujący został ukarany za to mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych - poinformował Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Mandat za jazdę po chodniku wynosi - zgodnie z taryfikatorem - 1,5 tysiąca złotych, do tego dochodzi osiem punktów karnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD