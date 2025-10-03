Logo TVN Warszawa
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury

Prokuratura w Ostrołęce
Prokuratura w Ostrołęce
Źródło: TVN24
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce umorzyła śledztwo przeciwko kierowcy samochodu dostawczego, który latem ubiegłego roku śmiertelnie potrącił dwuletnie dziecko. Do tragedii doszło na prywatnej posesji w miejscowości Zdunek koło Ostrołęki (Mazowieckie).

W lipcu 2024 roku 51-letni kierowca samochodu marki Iveco przywiózł do gospodarstwa paszę dla zwierząt. Śledczy ustalili, że mężczyzna po krótkiej rozmowie z ojcem dwulatka zaczął manewrować samochodem po podwórku i nagle poczuł tąpnięcie pod prawym kołem. Okazało się, że potrącił dziecko. Chłopiec miał obrażenia głowy i klatki piersiowej. Zmarł na miejscu.

Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura przedstawiła kierowcy zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Po ponad roku śledztwo zostało umorzone. Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, podstawą decyzji śledczych była opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Wynika z niej, że tuż przed wypadkiem dwuletni Ignacy znajdował się bezpośrednio przed przodem pojazdu, z jego prawej strony. Gdy samochód ruszył, przewrócił chłopca i najechał najpierw przednim prawym kołem, a następnie tylnym kołem.

- Biegły za przyczynę powstania zdarzenia uznał zachowanie dziecka, które weszło przed przód stojącego samochodu - powiedziała rzeczniczka.

Właściciel posesji asystował kierowcy

Zdaniem biegłego, kierowca swoim zachowaniem nie naruszył żadnych przepisów ruchu drogowego. - Ruszał z miejsca powoli i na polecenie właściciela posesji, który jednocześnie stanowił osobę asystującą. Na podstawie materiału dowodowego nie można wykazać, aby kierujący swoim zachowaniem przyczynił się do zaistniałego zdarzenia - powiedziała prok. Łukasiewicz.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest prawomocne.

Czytaj też: Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok

ostroleka 1
Uzasadnienie wyroku w sprawie Alberta G.
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

OstrołękaProkuratura
