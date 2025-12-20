Mundurowi zlikwidowali dziuplę samochodową na terenie powiatu wołomińskiego, tym razem w gminie Tłuszcz. "Policjanci na jednej z posesji ujawnili częściowo zdemontowaną toyotę, skradzioną na początku grudnia" - wskazała aspirant Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
W czasie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli części samochodowe, które zostaną teraz poddane szczegółowym oględzinom i badaniom, w celu ustalenia ich pochodzenia.
Jedna osoba w rękach policji
"Na miejscu policjanci zatrzymali 46-latka podejrzewanego o udział w procederze paserstwa i demontażu skradzionych pojazdów" - dodała aspirant Kaczyńska.
Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa i usuwania oznaczeń identyfikacyjnych z pojazdu. 46-latek został objęty policyjnym dozorem. Obecnie mężczyzna ma obowiązek stawiania się w wyznaczonych terminach w jednostce policji. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.
W działaniach brali udział funkcjonariusze pionu kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
