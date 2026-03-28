Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8

|
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w powiecie wołomińskim
Odcinkowy pomiar prędkości na S2, m. Zagórze
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa. Kamery pojawiły się na mazowieckim fragmencie ekspresówki między węzłami Wołomin i Zielonka. Przez całą dobę kontrolują zachowania kierowców na ponad ośmiu kilometrach drogi.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu nowego odcinkowego pomiaru prędkości w powiecie wołomińskim. Urządzenia przeszły w tryb rejestracji w piątek o godzinie 12.

System kontroli prędkości działa na ośmiokilometrowym odcinku trasy S8. Kamery zostały zainstalowane w rejonie węzłów Wołomin (Nowy Janików) i Zielonka.

W tym miejscu dozwolona prędkość dla aut osobowych to 120 kilometrów na godzinę, natomiast pojazdy ciężarowe powinny poruszać się z dopuszczalną prędkością 80 kilometrów na godzinę.

Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Automatycznie określają prędkość pojazdu

Punkty, gdzie zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał Główny Inspektorat Transportu Drogowego w komunikacie.

Zastosowane rozwiązania umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia, także w nocy. Fotografie będą przesyłane do systemu centralnego CANARD.

Źródło: PAP
Klaudia Kamieniarz

Dziewięć lokalizacji

Lokalizacje, w których pojawiają się nowe odcinkowe pomiary prędkości, GITD wytypowała przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona jest informacyjnym znakiem drogowym.

Na Mazowszu przewidziano w sumie uruchomienie dziewięciu nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Część z nich już działa. Oto lokalizacje:

  • S8 - Ostrów Mazowiecka
  • S7 - od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska
  • S17 - Garwolin Zachód - Garwolin Południe
  • S2 - od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska
  • S7 - od węzła Radom Północ do węzła Wolanów
  • S8 - od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)
  • S8 - Nadarzyn
  • S8 - od węzła Opacz do węzła Puchały.
Piotr Bakalarski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Udostępnij:
Tagi:
FotoradarGITDWołominZielonkaDrogi w Polsce
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

