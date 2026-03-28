Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu nowego odcinkowego pomiaru prędkości w powiecie wołomińskim. Urządzenia przeszły w tryb rejestracji w piątek o godzinie 12.
System kontroli prędkości działa na ośmiokilometrowym odcinku trasy S8. Kamery zostały zainstalowane w rejonie węzłów Wołomin (Nowy Janików) i Zielonka.
W tym miejscu dozwolona prędkość dla aut osobowych to 120 kilometrów na godzinę, natomiast pojazdy ciężarowe powinny poruszać się z dopuszczalną prędkością 80 kilometrów na godzinę.
Automatycznie określają prędkość pojazdu
Punkty, gdzie zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.
"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał Główny Inspektorat Transportu Drogowego w komunikacie.
Zastosowane rozwiązania umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia, także w nocy. Fotografie będą przesyłane do systemu centralnego CANARD.
Dziewięć lokalizacji
Lokalizacje, w których pojawiają się nowe odcinkowe pomiary prędkości, GITD wytypowała przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona jest informacyjnym znakiem drogowym.
Na Mazowszu przewidziano w sumie uruchomienie dziewięciu nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Część z nich już działa. Oto lokalizacje:
- S8 - Ostrów Mazowiecka
- S7 - od węzła Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska
- S17 - Garwolin Zachód - Garwolin Południe
- S2 - od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska
- S7 - od węzła Radom Północ do węzła Wolanów
- S8 - od węzła Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków)
- S8 - Nadarzyn
- S8 - od węzła Opacz do węzła Puchały.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym