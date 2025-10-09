"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła

Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem" Źródło: TVN24

Jak podała młodszy aspirant Magdalena Zawadzka-Miros z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, do wypadku doszło tuż po godzinie 7 rano.

- W zdarzeniu drogowym brał udział mężczyzna kierujący renault master oraz poruszająca się trzykołowym rowerem kobieta. Kierowca renault, 34-letni mieszkaniec gminy Wyśmierzyce, był trzeźwy. Poruszał się w kierunku miejscowości Wyśmierzyce, tak samo jak jadąca na rowerze 59-latka, również mieszkanka gminy Wyśmierzyce. Kobieta, pomimo akcji reanimacyjnej, zmarła - poinformowała policjantka.

Co dotychczas ustalono? - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący renaultem najprawdopodobniej wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę. Wszystkie okoliczności i dokładny przebieg będzie wyjaśniany pod nadzorem prokuratora - zapewniła młodszy aspirant Zawadzka-Miros.

