"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła

Śmiertelny wypadek rowerzysty
Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem"
Źródło: TVN24
W czwartek rano doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej numer 48. Na wysokości miejscowości Wólka Kożuchowska (Mazowieckie) kierowca auta osobowego uderzył w rowerzystkę. Kobieta nie żyje.

Jak podała młodszy aspirant Magdalena Zawadzka-Miros z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, do wypadku doszło tuż po godzinie 7 rano.

- W zdarzeniu drogowym brał udział mężczyzna kierujący renault master oraz poruszająca się trzykołowym rowerem kobieta. Kierowca renault, 34-letni mieszkaniec gminy Wyśmierzyce, był trzeźwy. Poruszał się w kierunku miejscowości Wyśmierzyce, tak samo jak jadąca na rowerze 59-latka, również mieszkanka gminy Wyśmierzyce. Kobieta, pomimo akcji reanimacyjnej, zmarła - poinformowała policjantka.

Śmiertelny wypadek na dk 48
Śmiertelny wypadek na dk 48
Źródło: KPP w Białobrzegach

Co dotychczas ustalono? - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący renaultem najprawdopodobniej wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę. Wszystkie okoliczności i dokładny przebieg będzie wyjaśniany pod nadzorem prokuratora - zapewniła młodszy aspirant Zawadzka-Miros.

Śmiertelny wypadek na dk 48
Śmiertelny wypadek na dk 48
Źródło: KPP w Białobrzegach

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Białobrzegi / Facebook

Wypadki
