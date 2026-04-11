Stracił prawo jazdy w swoje urodziny Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

Sprawę kierowcy Peugeotem opisała policja z Piaseczna.

Mandat, punkty karne i utrata prawa jazdy

"Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej na ulicy Głównej w Woli Prażmowskiej. Pomiar wykonany przez policjantów piaseczyńskiej drogówki wykazał, że 43-latek jedzie z prędkością 119 kilometrów na godzinę, nie zwracając uwagi na to, że znajduje się w obszarze zabudowanym, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę" - przekazała w komunikacie rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę Źródło: KPP w Piasecznie

Policjantka dodała, że w tej sytuacji spotkanie z funkcjonariuszami nie mogło zakończyć się inaczej niż mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych, 14 punktami karnymi oraz zatrzymanym prawem jazdy na najbliższe trzy miesiące.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Myślał, że przez zamianę miejsc uniknie kary