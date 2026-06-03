Okolice Wielki pożar lasu pod Wołominem. Jest śledztwo Klaudia Kamieniarz |

Rzecznik strażaków o pożarze lasu pod Wołominem Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Pożar wybuchł w czwartek, 28 maja na terenie powiatu wołomińskiego. Rozprzestrzeniając się, dotarł do sąsiedniego powiatu mińskiego. W sumie objął ponad 300 hektarów kompleksu leśnego. Jego gaszenie trwało kilka dni.

We wtorek policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji wraz z prokuratorami oraz biegłymi z zakresu pożarnictwa przeprowadzili oględziny pogorzeliska. Towarzyszyli im funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP oraz policjanci z jednostek powiatowych z Mińska i Wołomina.

"To jeden z etapów czynności procesowych koniecznych do przeprowadzenia po zdarzeniu. Teraz potrzebna będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa" - informuje Komenda Stołeczna Policji w serwisie X.

Oględziny pogorzeliska po pożarze lasu pod Warszawą Oględziny pogorzeliska po pożarze lasu pod Warszawą Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Oględziny pogorzeliska po pożarze lasu pod Warszawą Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Oględziny pogorzeliska po pożarze lasu pod Warszawą Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

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Śledztwo w sprawie pożaru lasu

Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie pożaru. Jak mówi nam prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, wiele czynności w tej sprawie zostało już wykonanych.

- Przesłuchani zostali świadkowie. Są to osoby, które obserwowały pożar w jego początkowej fazie. Gromadzona była dokumentacja służb dotycząca podjęcia akcji gaśniczej. Przeprowadzone zostały oględziny na pogorzelisku z udziałem biegłych - wylicza prokurator.

Zastrzega, że przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze określona. - Na ten temat będzie wypowiadał się biegły z zakresu pożarnictwa - zapowiada.

Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza Źródło zdjęcia: Mazowiecki Urząd Wojewódzki / Facebook

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Wielki pożar lasu pod Warszawą

Pożar wybuchł w czwartek po południu w miejscowości Międzyleś. Leśnicy podawali, że ogień pojawił się na terenach prywatnych, blisko nadleśnictw Drewnica, Łochowa i Mińsk. W piątek - według szacunków straży pożarnej - paliło się już 300 hektarów lasów, nieużytków i trzcinowisk. Z powodu silnego wiatru ogień rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej w działania zaangażowanych było niemal 1300 strażaków i ponad 400 wozów. Łącznie na miejscu działało ponad 1500 osób. Wsparcia straży pożarnej udzielały między innymi Lasy Państwowe, policja oraz wojsko. Do gaszenia pożaru wykorzystano pięć dromaderów, trzy śmigłowce leśników oraz dwa policyjne Black Hawki.

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Pożar lasu pod Warszawą Źródło zdjęcia: TVN24

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