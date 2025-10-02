Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił

26-latek został tymczasowo aresztowany
Do zdarzenia doszło w powiecie sochaczewskim (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Na drodze zginął rowerzysta. Policjanci szukali kierowcy bmw, którego podejrzewali o spowodowanie wypadku. 26-latek sam przyszedł do komendy, był pijany.

W sobotę, 27 września, po godzinie 17:30 do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o śmiertelnym potrąceniu rowerzysty na drodze wojewódzkiej nr 705 w Brochowie. Kierowca pojazdu marki BMW, uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili, kto mógł kierować autem i rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

"Działania były prowadzono dwutorowo. Część policjantów pracowała na miejscu zdarzenia i wykonywała czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Pozostali funkcjonariusze szukali kierowcy bmw. W tym czasie do komendy zgłosił się 26-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, którego policjanci podejrzewali o śmiertelne potrącenie rowerzysty. Został zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 26-latek miał prawie promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo została mu pobrana krew do dalszych badań, w tym na obecność środków działających podobnie do alkoholu" – informuje w komunikacie st. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

Zarzuty i areszt

W Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie podejrzany usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia, a także kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

26-latek został tymczasowo aresztowany
26-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło: KPP Sochaczew

Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym przez policjantów, tymczasowo aresztował 26-latka na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
"Buggy" na drzewie. Czterech nastolatków rannych. Nowe informacje
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sochaczew

Udostępnij:
TAGI:
SochaczewWypadkiPolicjaAlkohol
Czytaj także:
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
Praga Południe
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
Praga Północ
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Będzie pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
Śródmieście
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Śródmieście
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca"
Praga Południe
Domki fińskie w Warszawie
Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Wrócił temat dotyczący zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
"Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń"
Śródmieście
Policja zatrzymała 22-latka
Był poszukiwany. "Udawał, że nie ma go w domu"
Okolice
Z mieszkania zniknął sejf
Włamanie do mieszkania w Wilanowie. Zniknął sejf z tysiącami dolarów
Wilanów
Policyjny radiowóz pogryziony podczas interwencji
Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski
Okolice
BLIZEJ UMOWA SMIECIOWA ODC1 CLEAN-0002
"Dziura w ziemi". Co się dzieje pod Warszawą?
TVN24
Pożar hali w miejscowości Bramki
Pożar hali pod Warszawą. Jej dach zapadł się do środka
Okolice
Policjanci zabezpieczyli narkotyki
Magazyn narkotyków w mieszkaniu
Śródmieście
Kierowca samochodu próbował ukryć się w krzakach
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach
Okolice
24-latek usłyszał osiem zarzutów
Włamał się do szkoły i kilku samochodów. Policja pokazała nagranie
Ursynów
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą nocnej prohibicji
Bielany
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
Okolice
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
Okolice
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Utrzymany wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Odtworzony kapitel
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo
Śródmieście
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod auta nogi i fragment tułowia
Białołęka
W Warszawie brakuje policjantów (zdj. ilustracyjne)
Wakaty w komendzie stołecznej. "Nie mamy co trzeciego policjanta"
Piotr Bakalarski
Pijana kierująca wjechała w żywopłot (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie zauważyła" krawężnika, wjechała na chodnik, potem w żywopłot
Okolice
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro
Okolice
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki