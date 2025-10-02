Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił

Do zdarzenia doszło w powiecie sochaczewskim (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

W sobotę, 27 września, po godzinie 17:30 do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o śmiertelnym potrąceniu rowerzysty na drodze wojewódzkiej nr 705 w Brochowie. Kierowca pojazdu marki BMW, uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili, kto mógł kierować autem i rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

"Działania były prowadzono dwutorowo. Część policjantów pracowała na miejscu zdarzenia i wykonywała czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Pozostali funkcjonariusze szukali kierowcy bmw. W tym czasie do komendy zgłosił się 26-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, którego policjanci podejrzewali o śmiertelne potrącenie rowerzysty. Został zatrzymany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 26-latek miał prawie promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo została mu pobrana krew do dalszych badań, w tym na obecność środków działających podobnie do alkoholu" – informuje w komunikacie st. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

Zarzuty i areszt

W Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie podejrzany usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia, a także kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym przez policjantów, tymczasowo aresztował 26-latka na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.