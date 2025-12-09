Logo TVN Warszawa
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze za nadwykonania

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Zabraknie 13 miliardów w budżecie NFZ
Szpital Powiatowy w Sochaczewie (Mazowieckie) wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów. Powodem są problemy finansowe. Dyrekcja placówki tłumaczy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczył dotychczas nadwykonań na kwotę niemal siedmiu milionów złotych. Placówka będzie udzielała pomocy tylko w przypadkach pilnych, a także dzieciom oraz kobietom w ciąży.

Planowe przyjęcia do zostaną wstrzymane od środy, 10 grudnia do końca tego roku. Cykle rehabilitacyjne umówione w terminie od 8 do 31 grudnia zostały przesunięte na styczeń. Dyrekcja placówki przekazała w komunikacie, że decyzja wynika z "utrzymujących się od wielu miesięcy opóźnień w regulowaniu zobowiązań" przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie jest zmuszony do wstrzymania przyjęć planowych do oddziałów szpitala z powodu nierozliczonych przez NFZ nadwykonań na kwotę 6,8 miliona złotych" - podała dyrekcja szpitala.

Wyjaśniono, że przesunięcie przyjęć na dalsze terminy wynika z potrzeby zapewnienia płynności finansowej szpitala. Dyrekcja placówki próbuje w ten sposób zabezpieczyć fundusz na ratowanie życia w nagłych przypadkach.

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Źródło: Archiwum TVN

O odniesienie się do oświadczenia placówki poprosiliśmy mailowo Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.

Porody i planowe cięcia cesarskie bez zmian

Szpital nadal będzie przyjmował pacjentów wymagających pilnej interwencji, a także dzieci, młodzież i kobiety w ciąży.

"Należy stanowczo podkreślić, że szpital nie planuje zamykania lub zawieszania pracy oddziałów. Szpital pracuje w ruchu ciągłym, tym samym pomoc otrzymają wszyscy Ci pacjenci, którzy z uwagi na stany nagłe wymagają natychmiastowych interwencji. Poradnie Szpitala Powiatowego w Sochaczewie pracują bez ograniczeń. Porody, w tym planowe cesarskie cięcia, odbywają się zgodnie z planem - wtrzymanie przyjęć planowych, nie dotyczy kobiet ciężarnych" - podkreślono w komunikacie.

Brakujące miliardy w budżecie NFZ

W przyszłym roku Narodowemu Funduszowi Zdrowia ma zabraknąć 13 miliardów złotych.

- To jest kwota wynikająca z tego jak bardzo dziura budżetowa w kasie ochrony zdrowia rośnie już od lat. Te problemy nie pojawiły się nagle. Te problemy narastały już od kilku lat i to bardzo dobrze obrazuje chociażby to, ile ze źródeł spoza składki zdrowotnej trzeba co roku dosypywać do budżetu NFZ-u - mówił w ubiegłym tygodniu we "Wstajesz i Wiesz" Piotr Wójcik, dziennikarz redakcji Zdrowie portalu tvn24.pl.

Brakujące miliardy w budżecie NFZ. "Pacjenci to odczuwają"
TVN24

W poprzednich latach poziom dopłat do budżetu NFZ utrzymywał się w granicach 2-5 miliardów złotych. Dopiero w czasie pandemii, wraz z utworzeniem dodatkowego funduszu finansowego, pojawiła się możliwość większego wsparcia systemu ochrony zdrowia. Potrzeby są jednak coraz większe.

Jak podkreśli Wójcik, jesteśmy na drodze do tego, żeby w 2028 roku zabrakło 90 miliardów w budżecie. Dodał, że pacjenci już teraz odczuwają te problemy finansowe - przekładane są planowe przyjęcia i wydłuża się oczekiwanie na włączanie do programów lekowych.

Karol Nawrocki
Będą miliardy dla NFZ. Prezydent podpisał ważną ustawę
TVN24
Fakty po Faktach
"Nasz system opieki zdrowotnej to jest sito"
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzyk gotówki nie uleczy NFZ. W przyszłym roku zabraknie 13 miliardów
Piotr Wójcik
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN

