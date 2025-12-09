Zabraknie 13 miliardów w budżecie NFZ

Planowe przyjęcia do zostaną wstrzymane od środy, 10 grudnia do końca tego roku. Cykle rehabilitacyjne umówione w terminie od 8 do 31 grudnia zostały przesunięte na styczeń. Dyrekcja placówki przekazała w komunikacie, że decyzja wynika z "utrzymujących się od wielu miesięcy opóźnień w regulowaniu zobowiązań" przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie jest zmuszony do wstrzymania przyjęć planowych do oddziałów szpitala z powodu nierozliczonych przez NFZ nadwykonań na kwotę 6,8 miliona złotych" - podała dyrekcja szpitala.

Wyjaśniono, że przesunięcie przyjęć na dalsze terminy wynika z potrzeby zapewnienia płynności finansowej szpitala. Dyrekcja placówki próbuje w ten sposób zabezpieczyć fundusz na ratowanie życia w nagłych przypadkach.

O odniesienie się do oświadczenia placówki poprosiliśmy mailowo Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.

Porody i planowe cięcia cesarskie bez zmian

Szpital nadal będzie przyjmował pacjentów wymagających pilnej interwencji, a także dzieci, młodzież i kobiety w ciąży.

"Należy stanowczo podkreślić, że szpital nie planuje zamykania lub zawieszania pracy oddziałów. Szpital pracuje w ruchu ciągłym, tym samym pomoc otrzymają wszyscy Ci pacjenci, którzy z uwagi na stany nagłe wymagają natychmiastowych interwencji. Poradnie Szpitala Powiatowego w Sochaczewie pracują bez ograniczeń. Porody, w tym planowe cesarskie cięcia, odbywają się zgodnie z planem - wtrzymanie przyjęć planowych, nie dotyczy kobiet ciężarnych" - podkreślono w komunikacie.

Brakujące miliardy w budżecie NFZ

W przyszłym roku Narodowemu Funduszowi Zdrowia ma zabraknąć 13 miliardów złotych.

- To jest kwota wynikająca z tego jak bardzo dziura budżetowa w kasie ochrony zdrowia rośnie już od lat. Te problemy nie pojawiły się nagle. Te problemy narastały już od kilku lat i to bardzo dobrze obrazuje chociażby to, ile ze źródeł spoza składki zdrowotnej trzeba co roku dosypywać do budżetu NFZ-u - mówił w ubiegłym tygodniu we "Wstajesz i Wiesz" Piotr Wójcik, dziennikarz redakcji Zdrowie portalu tvn24.pl.

W poprzednich latach poziom dopłat do budżetu NFZ utrzymywał się w granicach 2-5 miliardów złotych. Dopiero w czasie pandemii, wraz z utworzeniem dodatkowego funduszu finansowego, pojawiła się możliwość większego wsparcia systemu ochrony zdrowia. Potrzeby są jednak coraz większe.

Jak podkreśli Wójcik, jesteśmy na drodze do tego, żeby w 2028 roku zabrakło 90 miliardów w budżecie. Dodał, że pacjenci już teraz odczuwają te problemy finansowe - przekładane są planowe przyjęcia i wydłuża się oczekiwanie na włączanie do programów lekowych.

