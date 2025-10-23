Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Sprawa dotyczy mieszkanki powiatu siedleckiego, zajmującej się hodowlą drobiu i jego sprzedażą za pośrednictwem serwisu internetowego. Z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Siedlcach wynika, że w 2023 roku kobieta nadała do transportu pocztą dwie przesyłki z żywymi gęśmi Zwierzęta miały być dostarczone do miejscowości w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

W placówce Poczty Polskiej w Koszalinie okazało się, że w jednej z przesyłek znajdowała się już martwa gęś. O sprawie zawiadomiono Powiatowego Lekarza Weterynarii. Według jego relacji, "paczka z gęsią była szczelnie owinięta folią, zaś otwór w paczce został zrobiony dopiero przez pracowników placówki poczty w Bobolicach lub Koszalinie".

Oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami

Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadomił organy ścigania. Śledztwem zajęła się wówczas Prokuratura Rejonowa w Siedlcach.

"W toku postępowania ustalono, że mieszkanka powiatu siedleckiego już wcześniej wysłała żywą gęś do innej, ustalonej osoby, poprzez nadanie zwierzęcia do transportu pocztą w kartonie szczelnie owiniętym folią" - podaje prokuratura w komunikacie.

Efektem śledztwa było skierowanie do sądu w listopadzie 2023 roku aktu oskarżenia. Kobieta została oskarżona o dwa przestępstwa znęcania się nad gęśmi ze szczególnym okrucieństwem. Według prokuratury nadała ona paczki ze zwierzętami w kartonach szczelnie owiniętych folią, w sposób powodujący zbędne cierpienie i stres dla zwierząt, a także nie zapewniła im dostępu do wody i tlenu, przez co jeden z ptaków udusił się.

Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

Sąd uniewinnił kobietę

Sąd wydał wyrok w tej sprawie w sierpniu tego roku. Uniewinnił on oskarżoną od popełnienia obu zarzuconych jej czynów.

"Prokuratura Rejonowa w Siedlcach uznała wyrok za niesłuszny, co skutkowało wniesieniem w październiku 2025 roku apelacji od orzeczenia sądu rejonowego" - informują śledczy.

Ptaki można wysłać pocztą, ale są ścisłe zasady

Poczta Polska umożliwia wysyłkę żywych ptaków oraz owadów. Ale tylko przy zachowaniu szczególnych warunków. Przesyłka musi być dokładnie oznakowana i przygotowana w taki sposób, aby zapewnić dostęp do tlenu i możliwość bezpiecznego przewozu. Ptaki mogą być wysyłane wyłącznie w transporterach lub klatkach dla zwierząt.

