Mazowieckie 68 osób z zarzutami po wyborach prezydenckich

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Szymon Pulcyn/PAP

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Zarzuty usłyszeli zarówno przewodniczący obwodowych komisji, jak i ich zastępcy oraz członkowie. Według śledczych nie dopełnili swoich obowiązków w ten sposób, że "nierzetelnie przeliczyli głosy, nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach i nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie".

"Wyrządzili tym samym istotną szkodę dla interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa. Wyrządzili też istotną szkodę dla interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta Polski, to jest Karola Tadeusza Nawrockiego bądź Rafała Kazimierza Trzaskowskiego, poprzez zniekształcenie ich wyniku wyborczego" - wyjaśnia w komunikacie Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

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40 osób się przyznało

Prokurator przedstawił w tej sprawie zarzuty 68 osobom. 40 się przyznało i złożyło wyjaśnienia.

Zarzuty usłyszeli m.in. członkowie: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Stoczku; OKW nr 1 w Staninie; OKW nr 13 w Mińsku Mazowieckim, OKW nr 4 w Bychawie; OKW nr 1 w Magnuszewie, OKW nr 13 w Radomiu, OKW nr 80 w Lublinie, OKW nr 2 w Łaskarzewie, OKW nr 2 w Stoczku Łukowskim, OKW nr 2 w Poturzynie oraz OKW nr 9 w Łęcznej.

"Wobec sześciu członków komisji numer 4 w Stoczku został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia, a wobec trzech kolejnych wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego" - dodaje prokurator Świderski

Wszystkim podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

"Obecnie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach realizuje dalsze czynności. Sukcesywnie wzywa i przesłuchuje kolejnych członków komisji, wobec których zebrano materiał uzasadniający przedstawienie zarzutów" - zaznacza prokurator.