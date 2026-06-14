Okolice Miał ośmioletni zakaz, pijany jechał autem Oprac. Grzegorz Popławski |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 10 czerwca, tuż po godzinie 18 w miejscowości Marynino funkcjonariusze z Serocka zatrzymali do rutynowej kontroli kierowcę auta osobowego. Za kierownicą siedział 33-letni mężczyzna.

"Policjanci od razu wyczuli woń alkoholu, a badanie alkomatem tylko potwierdziło ich podejrzenia. Wynik to blisko 0,7 promila. Dalsza weryfikacja danych w policyjnych systemach informatycznych wykazała, że to dopiero początek poważnych problemów 33-latka. Mężczyzna posiada bowiem ośmioletni zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych" - przekazuje podkom. Agata Halicka z policji w Legionowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kierowca ciągnika Lamborghini był pijany i złamał zakaz. Idzie do więzienia

Grozi mu do pięciu lat więzienia

Zakaz wydany wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie obowiązuje do 2027 roku.

Kierowca został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Odpowie za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i złamanie sądowego zakazu. Grozi mu do pięciu lat więzienia, wysoka grzywna i kolejny zakaz.

OGLĄDAJ: O 10:45 "Kawa na ławę". Oglądaj w TVN24 i TVN24+