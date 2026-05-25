Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery

Zderzenie na trasie S8
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Na trasie S8 w podwarszawskiej Kobyłce zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden wpadł na bariery. Podróżowały nim cztery osoby. Trzy trafiły do szpitala.

Do zdarzenia doszło po godzinie 10 na trasie S8 na wysokości Kobyłki. Zderzyły się Jaguar oraz Fiat Punto.

- Kierujący Jaguarem obcokrajowiec prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył w tył Fiata Punto, którym podróżowała rodzina z dwójką dzieci. Trzy osoby z Fiata - kobieta i dzieci zostały przetransportowane do szpitala. Kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi - powiedział nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu wypadku był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Służba drogowa i policja zajmują jeden pas. Rozbity samochód jest uszkodzony zarówno z przodu, jak i z tyłu. Znajduje się na pasie zieleni między jezdniami. Fiat po zderzeniu wpadł na bariery pomiędzy jezdniami - przekazał około godziny 12 nasz reporter.

Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
