Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery Oprac. Dariusz Gałązka |

Do zdarzenia doszło po godzinie 10 na trasie S8 na wysokości Kobyłki. Zderzyły się Jaguar oraz Fiat Punto.

- Kierujący Jaguarem obcokrajowiec prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył w tył Fiata Punto, którym podróżowała rodzina z dwójką dzieci. Trzy osoby z Fiata - kobieta i dzieci zostały przetransportowane do szpitala. Kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi - powiedział nam młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu wypadku był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Służba drogowa i policja zajmują jeden pas. Rozbity samochód jest uszkodzony zarówno z przodu, jak i z tyłu. Znajduje się na pasie zieleni między jezdniami. Fiat po zderzeniu wpadł na bariery pomiędzy jezdniami - przekazał około godziny 12 nasz reporter.

