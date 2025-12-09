Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko

Nie żyje 46-letnia kobieta (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: DarSzach/Shutterstock

Do zdarzenia doszło w jednym z domów w miejscowości Rusiec w powiecie pruszkowskim.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o tragedii o godzinie 16.20. - To zdarzenie o charakterze kryminalnym. Nie żyje 46-letnia kobieta. Policjanci do sprawy zatrzymali 52-letniego mężczyznę - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 46-latka i 52-latek to byłe małżeństwo. Doszło pomiędzy nimi do kłótni, w trakcie której kobieta została wielokrotnie pchnięta nożem. Po pogotowie zadzwonił syn obecny w domu.

