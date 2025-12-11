Logo TVN Warszawa
Okolice

Trzy promile i pożegnanie z nie tylko z prawem jazdy, ale też z autem

Policjanci zatrzymali kierującego renault
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Po zgłoszeniu od świadka policjanci pod Tarczynem zatrzymali pijanego kierowcę. 39-latek miał trzy promile. Pożegnał się nie tylko z prawem jazdy, ale i z samochodem. Czeka go jeszcze wizyta w sądzie.

Oficer dyżurny komisariatu w Tarczynie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który był widziany w miejscowości Prace Małe. We wskazany rejon pojechali policjanci z piaseczyńskiej drogówki. Kierujący niebieskim renault został zatrzymany w miejscowości Ruda na ulicy Piaseczyńskiej.

"Za kierownicą siedział 39-latek. Badanie alkomatem wykazało, że miał on blisko trzy promile alkoholu w organizmie" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci zatrzymali kierującego renault
Policjanci zatrzymali kierującego renault
Źródło: KPP Piaseczno

Należące do mężczyzny auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało zajęte na poczet przyszłych kar i trafiło na parking depozytowy. Stracił też prawo jazdy.

Usłyszał zarzut dotyczący kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat więzienia i wysoka grzywna.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu.

Reakcja jest ważna

"Nieustannie przypominamy, że trzeźwość to absolutna podstawa bycia kierowcą. Niezależnie czy prowadzisz samochód, motocykl, rower czy hulajnogę" - podkreśliła Gąsowska.

Podziękowała także świadkowi zdarzenia za czujność, odpowiedzialność i szybką reakcję. "To dzięki takim postawom możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Apelujemy również do wszystkich: Nie bądź obojętny - jeśli widzisz osobę, która może kierować pod wpływem alkoholu, reaguj i powiadom odpowiednie służby. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie" - dodała.

Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Oferował 10 tysięcy, by go puścił
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

