Trzy promile i pożegnanie z nie tylko z prawem jazdy, ale też z autem

Oficer dyżurny komisariatu w Tarczynie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który był widziany w miejscowości Prace Małe. We wskazany rejon pojechali policjanci z piaseczyńskiej drogówki. Kierujący niebieskim renault został zatrzymany w miejscowości Ruda na ulicy Piaseczyńskiej.

"Za kierownicą siedział 39-latek. Badanie alkomatem wykazało, że miał on blisko trzy promile alkoholu w organizmie" - poinformowała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci zatrzymali kierującego renault Źródło: KPP Piaseczno

Należące do mężczyzny auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało zajęte na poczet przyszłych kar i trafiło na parking depozytowy. Stracił też prawo jazdy.

Usłyszał zarzut dotyczący kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat więzienia i wysoka grzywna.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu.

Reakcja jest ważna

"Nieustannie przypominamy, że trzeźwość to absolutna podstawa bycia kierowcą. Niezależnie czy prowadzisz samochód, motocykl, rower czy hulajnogę" - podkreśliła Gąsowska.

Podziękowała także świadkowi zdarzenia za czujność, odpowiedzialność i szybką reakcję. "To dzięki takim postawom możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Apelujemy również do wszystkich: Nie bądź obojętny - jeśli widzisz osobę, która może kierować pod wpływem alkoholu, reaguj i powiadom odpowiednie służby. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie" - dodała.