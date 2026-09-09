Okolice Uderzył w ławkę, porzucił auto. Miał blisko 2,5 promila alkoholu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci kontrolowali kierowców z powietrza Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

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Do zdarzenia doszło w Pruszkowie. "Jeden z mieszkańców zauważył kierującego samochodem, który podczas jazdy kilkukrotnie uderzył w ławkę znajdującą się pomiędzy parkiem a parkingiem" - poinformowała w komunikacie podkom. Monika Orlik, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji w Pruszkowie.

Uderzył w ławkę, porzucił auto. Był pijany Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Kierowca w rękach policji

Świadek, mając uzasadnione podejrzenie, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu, powiadomił policję. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy porozmawiali ze świadkami zdarzenia. Mundurowi ustalili, kto kierował pojazdem.

Zatrzymany został 45-letni mężczyzna. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.