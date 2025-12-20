Logo TVN Warszawa
Zderzenie trzech aut. Nie żyje jedna osoba

Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
Jedna osoba zmarła w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło w piątek wieczorem na drodze krajowej nr 50. Dwa samochody osobowe zderzyły się z pojazdem ciężarowym.

Tragiczny w skutkach wypadek drogowy miał miejsce po godzinie 19 na drodze krajowej nr 50, na wysokości miejscowości Skrzynki niedaleko Płońska.

Nie żyje jeden z kierowców

"Zderzyły się trzy pojazdy - samochód ciężarowy marki DAF z naczepą oraz dwa samochody osobowe, toyota i fiat. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

W zdarzeniu zginął pięćdziesięcioletni kierowca toyoty, mieszkaniec powiatu płońskiego.

Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Źródło: Policja Płońsk / Facebook
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Źródło: Policja Płońsk / Facebook
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Źródło: Policja Płońsk / Facebook
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Źródło: Policja Płońsk / Facebook
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Źródło: Policja Płońsk / Facebook

Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja. Występowały utrudnienia, droga była całkowicie zablokowana, a kierowcy korzystali z objazdów. Obecnie, ruch wrócił już do normy.

Autorka/Autor: ag/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk / Facebook

