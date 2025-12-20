Zderzenie trzech aut. Nie żyje jedna osoba

Tragiczny w skutkach wypadek drogowy miał miejsce po godzinie 19 na drodze krajowej nr 50, na wysokości miejscowości Skrzynki niedaleko Płońska.
Nie żyje jeden z kierowców
"Zderzyły się trzy pojazdy - samochód ciężarowy marki DAF z naczepą oraz dwa samochody osobowe, toyota i fiat. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.
W zdarzeniu zginął pięćdziesięcioletni kierowca toyoty, mieszkaniec powiatu płońskiego.
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja. Występowały utrudnienia, droga była całkowicie zablokowana, a kierowcy korzystali z objazdów. Obecnie, ruch wrócił już do normy.
Autorka/Autor: ag/tok
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk / Facebook