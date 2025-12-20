Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

52-latka zgłosiła do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie z informacją, że padła ofiarą oszustwa związanego z przesyłką za pobraniem.

Zapłaciła 199 złotych

"52-latka poinformowała, że odebrała przesyłkę doręczoną przez kuriera i zapłaciła za nią 199 złotych, ponieważ paczka była zaadresowana na jej nazwisko. Dopiero po otwarciu przesyłki okazało się, że w środku znajduje się bezwartościowa bluza, której nie zamawiała ani ona sama ani też nikt z domowników" – podała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy KPP w Piasecznie.

Funkcjonariusze zablokowali dalsze przekazanie pieniędzy i wszczęli postępowanie w sprawie oszustwa. Polskie prawo za tego typu przestępstwo przewiduje do ośmiu lat więzienia.

Sprawdzona praktyka

Metoda oszustwa na paczki za pobraniem znana jest od dłuższego czasu, ale - jak zauważa policja - oszuści wracają co jakiś czas do sprawdzonych praktyk. Znowu starają się naciągnąć na kurierskie paczki za pobraniem, których nikt nie zamówił.

"Na kanwie tego wydarzenia apelujemy o ostrożność przy odbieraniu przesyłek za pobraniem, szczególnie teraz w okresie przedświątecznym" – przypomniała podkom. Gąsowska.

Aby zmniejszyć ryzyko oszustwa należy stosować się do poniższy zasad:

nie odbieraj i nie płać za przesyłkę, której nie zamawiałeś, przed zapłatą poproś kuriera o okazanie informacji o nadawcy i numeru zamówienia,

sprawdzaj dane nadawcy, jeśli są niepełne, podejrzane lub ich brak, nie przyjmuj przesyłki,

kontaktuj się z rodziną/domownikami, upewnij się, że ktokolwiek oczekuje na przesyłkę za pobraniem,

zachowaj ostrożność wobec przesyłek z zaskoczenia, oszuści często wykorzystują zaufanie i pośpiech,

w razie wątpliwości, nie płać i zgłoś sprawę do najbliższej jednostki Policji lub do firmy kurierskiej,

dokumentuj zdarzenie, zachowaj opakowanie, potwierdzenie odbioru i ewentualne korespondencje, które mogą pomóc w postępowaniu.