Jechał hulajnogą po ulicy 46 km/h. Dostał 1800 złotych mandatu

Piaseczno. Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator, na ulicy Zielonej w Gołkowie zauważyli kierującego poruszającego się hulajnogą elektryczną.

Pędził hulajnogą 46 km/h

"Pomiar prędkości wykazał, że mężczyzna jedzie z prędkością 46 km/h, a zgodnie z przepisami powinien jechać tylko 20" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji. - Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba korzystająca z hulajnogi elektrycznej powinna poruszać się drogą dla rowerów, a jeśli takiej nie ma – chodnikiem lub poboczem, pod warunkiem że nie zagraża pieszym. Jazda po jezdni jest dozwolona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach - dodała.

Jak zwróciła uwagę policjantka, w tym przypadku kierujący nie powinien znajdować się na jezdni, ponieważ w tym miejscu prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy wynosi 50 km/h.

1800 zł mandatu

"27-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości aż 1800 złotych w związku z przekroczeniem prędkości, przewożeniem ładunku, jak również niespełnieniem warunków technicznych opisanych w §55d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia" - wyjaśniła podkom. Gąsowska.

Policja przypomniała, że kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący hulajnogą może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Natomiast w takim przypadku kierujący musi przestrzegać kilu zasad: jazda dozwolona jest z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, musi zachować szczególną ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.