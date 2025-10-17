Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Jechał hulajnogą po ulicy 46 km/h. Dostał 1800 złotych mandatu

Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Piaseczno. Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
27-latek pędził hulajnogą 46 km/h. Mężczyzna nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale również poruszał się po jezdni w miejscu, gdzie nie powinien tego robić. Został ukarany mandatem w wysokości 1800 złotych.

Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator, na ulicy Zielonej w Gołkowie zauważyli kierującego poruszającego się hulajnogą elektryczną.

Pędził hulajnogą 46 km/h

"Pomiar prędkości wykazał, że mężczyzna jedzie z prędkością 46 km/h, a zgodnie z przepisami powinien jechać tylko 20" - podała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji. - Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba korzystająca z hulajnogi elektrycznej powinna poruszać się drogą dla rowerów, a jeśli takiej nie ma – chodnikiem lub poboczem, pod warunkiem że nie zagraża pieszym. Jazda po jezdni jest dozwolona wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach - dodała.

Jak zwróciła uwagę policjantka, w tym przypadku kierujący nie powinien znajdować się na jezdni, ponieważ w tym miejscu prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy wynosi 50 km/h.

1800 zł mandatu

"27-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości aż 1800 złotych w związku z przekroczeniem prędkości, przewożeniem ładunku, jak również niespełnieniem warunków technicznych opisanych w §55d Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia" - wyjaśniła podkom. Gąsowska.

Policja przypomniała, że kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący hulajnogą może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Natomiast w takim przypadku kierujący musi przestrzegać kilu zasad: jazda dozwolona jest z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, musi zachować szczególną ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Niecodzienny widok w Krakowie. "Dyżurny od razu wysłał patrol"
TVN24
Dwaj chłopcy potrąceni na hulajnodze. Samochód nie zatrzymał się przed przejściem (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana matka z synem na hulajnogach po drodze krajowej
TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Udostępnij:
TAGI:
HulajnogiPolicja
Czytaj także:
Jeden z zatrzymanych
Zmarł po brutalnym pobiciu, sprawcy podpalili dom żeby zatrzeć ślady
Okolice
Dachowanie busa na trasie S7 pod Grójcem
Bus w rowie, 11 osób w szpitalu
Okolice
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko
Okolice
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
TVN24
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
Ochota
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
Okolice
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Okolice
Śródmiejska policja szuka tego mężczyzny
Kradzież pieniędzy i dokumentów z pokoju hotelowego. Policja szuka tego mężczyzny
Śródmieście
Wizualizacja stadionu Polonii
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
Śródmieście
Yang (Jack) Gao i publiczność podczas Konkursu Chopinowskiego
"Ma się wrażenie, że znaleźliśmy się w szpitalu pulmonologicznym"
Tamara Barriga, Zuzanna Kuffel
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach przegłosowany
Piotr Bakalarski, Klaudia Kamieniarz
Zatrzymano poszukiwanego listem gończym 35-letniego Ukraińca
Ciała czterech osób w pustostanie. Podejrzany jest już w Polsce
Wola
46-latek został tymczasowo aresztowany
16-latek zaatakował obcokrajowców, jego ojciec został aresztowany
Okolice
Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę
Śródmieście
Protest taksówkarzy w Warszawie
Taksówkarze protestowali w Warszawie
Śródmieście
Kolejki po wejściówki na "Konkurs Chopinowski"
Siedzą w śpiworach od 2.30. Liczą na wejściówki
Śródmieście
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
Okolice
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
Trasa S8
Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu
Żoliborz
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu, na miejscu 140 strażaków
Okolice
Zatrzymani w sprawie e-papierosów
Zarzuty po kradzieży e-papierosów
Okolice
bankomat shutterstock_2422664407
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
Okolice
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Filmy o sile ludzkiego ducha. 11 naszych produkcji na festiwalu EDUKINO
Okolice
Powstają murki oporowe w metrze
Z gruszki na taśmę. Tunel metra nabiera kształtów
Bemowo
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Śródmieście
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki