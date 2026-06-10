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Okolice

Skakali po dachach zaparkowanych aut

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Mężczyźni skakali po zaparkowanych samochodach
Skalali po dachach aut, zniszczyli dwa samochody
Źródło wideo: KPP w Żyrardowie
Źródło zdj. gł.: KPP w Żyrardowie
Policjanci z Mszczonowa (Mazowieckie) zatrzymali mężczyznę, który skakał po dachach zaparkowanych aut. Do "zabawy" dołączył też nieletni chłopiec. Straty oszacowano na prawie siedem tysięcy złotych.

- W niedzielę, 7 czerwca, na jednej z ulic w Mszczonowie 44-letni mężczyzna, wskoczył na dach zaparkowanego Fiata. Po chwili dołączył do niego nieletni chłopiec i razem skakali po dachu samochodu. W pewnym momencie 44-latek przeskoczył na zaparkowane obok Audi i również zaczął skakać po jego dachu - poinformowała rzeczniczka policji w Żyrardowie młodszy aspirant Julia Szczygielska.

Zatrzymali go tego samego dnia

Policjanci zatrzymali mężczyznę jeszcze tego samego dnia.

- Przyznał się do uszkodzenia mienia. Łączna wartość strat została oszacowana na 6,8 tysiąca złotych. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. W związku z udziałem w zdarzeniu osób małoletnich materiały dotyczące ich zachowania zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego w Żyrardowie, który oceni sprawę pod kątem demoralizacji - dodała młodszy aspirant Szczygielska.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w Mszczonowie.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaŻyrardów
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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