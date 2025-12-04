Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ekspresowe pożyczki na "słupy", wśród oskarżonych była dyrektor oddziału banku

UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Mińsk Mazowiecki
Źródło: Google Earth
151 zarzutów za wyłudzenia pożyczek na "słupy". Przed sądem stanie 29 osób, w tym między innymi była dyrektor oddziału banku i pośrednicy kredytowi. Pożyczki - w sumie ponad 2,7 miliona złotych - były udzielane w "trybie ekspresowym".

Do Sądu Okręgowego w Siedlcach trafił akt oskarżenia przeciwko 29 osobom oskarżonym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie dwóch milionów 735 tysięcy złotych.

Według ustaleń śledczych, grupa działała w okresie od sierpnia 2018 roku do końca marca 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego, a jej celem było dokonywanie wyłudzeń pożyczek z oddziału banku w Mińsku Mazowieckim.

"W skład tej grupy wchodzili: Dominika B. - pełniąca wówczas funkcję dyrektora oddziału banku w Mińsku Mazowieckim, Sylwia D. oraz Aleksandra O. - K. zatrudnione w biurze pośrednictwa kredytowego w Mińsku Mazowieckim, Adam Z. oraz Wojciech J. -pośrednicy terenowi zajmujący się pozyskiwaniem klientów, jak również osoby, na których personalia składano wnioski" - informuje w komunikacie prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

Grupa miała - według śledczych - określoną strukturę i obowiązywał w niej ścisły podział ról.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Produkowali "dokumenty kolekcjonerskie" z wielu krajów
Sprzedawali podróbki dokumentów, pieniądze trafiały na jego rachunki
Praga Północ
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Na fikcyjnych fakturach dorobili się ponad 200 milionów złotych. Kilkudziesięciu oskarżonych
TVN24
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Straty VAT na 66 milionów. Sześć osób przed sądem, na czele obywatel Indii
TVN24

Od "pośredników terenowych" do dyrektor oddziału banku

"Wojciech J. oraz Adam Z., których rolę można określić jako 'pośrednicy terenowi', wyszukiwali 'słupy', czyli osoby gotowe za wynagrodzenie złożyć wniosek o pożyczkę na swoje dane. Co do zasady były to osoby nadużywające alkoholu, najczęściej bezrobotni, bądź utrzymujący się z prac dorywczych świadczonych bez umowy, które w normalnych warunkach nie miałyby możliwości uzyskania pożyczki" – opisuje sposób działania grupy prokurator Świderski. "Dane pozyskanych 'klientów' wraz z kopiami dokumentów tożsamości Wojciech J. oraz Adam Z. przekazywali zatrudnionym w biurze pośrednictwa kredytowego pośredniczkom - Sylwii D. oraz Aleksandrze O. - K. Ich rolą było przygotowanie wymaganej przez bank dokumentacji niezbędnej do przeprowadzanie procedury przyznania pożyczki ekspresowej. Gotowe dokumenty kredytowe były dostarczane do byłej dyrektor oddziału banku w Mińsku Mazowieckim Dominiki B., która w dalszej kolejności przekazywała je podległym jej pracownicom z poleceniem załatwienia sprawy w trybie pilnym. Po udzieleniu pożyczki i jej przelaniu na konta pożyczkobiorców pieniądze były natychmiast wypłacane i dzielone między członków grupy" - dodaje prokurator.

Nawet do 12 lat więzienia

Oskarżeni usłyszeli łącznie 151 zarzutów, w tym działania w zorganizowanej grupie mającej na celu pozyskiwanie środków pieniężnych pochodzących z doprowadzania banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie dwóch milionów 735 tysięcy złotych poprzez składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz przedkładanie podrobionych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego oraz wprowadzenia w błąd, co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów pożyczek ekspresowych.

Jak podają śledczy, uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, a to ma wpływ na grożące im kary. W ich przypadku nawet do 12 lat więzienia.

W celu zabezpieczenia wykonania kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody i innych dolegliwości finansowych, które mogą być w przyszłości orzeczone wobec oskarżonych, dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
bankpieniądzeoszustwaPrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieMińsk MazowieckiSiedlceProkuratura
Czytaj także:
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Zderzenie na S2 pod Warszawą. Olbrzymie korki
Okolice
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
Okolice
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Jezdnia serwisowa przy ulicy Bertolta Brechta
Drogowcy zasłupkowali drogę, nauczycielki nie mają gdzie parkować
Mateusz Mżyk
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Głodzony, przetrzymywany w brudzie. Szukają właściciela
Okolice
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja i 27-metrowa choinka
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
Ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
Wola
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
"Wyjątkowa Królewna Śnieżka - bajka inaczej" autorstwa AudioTeatr oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej
Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"
Tomasz-Marcin Wrona
policja
Uszkodził zaparkowane samochody i drzwi do klatki schodowej
Okolice
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
Wola
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
"Zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze"
Okolice
Ładunek wybuchowy w teatrze. Służby prowadziły działania
Materiały wybuchowe w piwnicy. Ruch prokuratury, oświadczenie teatru
Okolice
Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali "uprowadzonego goryla"
Okolice
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak nożem na plenerowej imprezie. Nowe informacje
Ursynów
Świąteczny pociąg metra
"Maszynista nie wyhamował", uszkodził świąteczny pociąg metra
Bemowo
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
Okolice
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
Okolice
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości"
Alicja Glinianowicz
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
Okolice
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
Okolice
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
Okolice
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka skazana za usiłowanie zabójstwa
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki