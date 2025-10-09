"Dostęp jest tak łatwy, że aż niewyobrażalny". Leki narkotyczne wciąż dostępne w internecie. Reportaż "Uwagi!" TVN Źródło: "Uwaga!" TVN

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w województwie mazowieckim w latach 2017-2024. Jej członkowie mieli zajmować się zarówno wytwarzaniem płynu BMK, jak i produkcją amfetaminy na dużą skalę.

Narkotyki warte pół miliona złotych

"Według dotychczasowych ustaleń śledczych przestępcy wyprodukowali ponad 100 litrów prekursora, z czego część została sprzedana, a reszta wykorzystana do uzyskania ponad 100 litrów zasadowej amfetaminy. Wartość hurtowa wytworzonego narkotyku przekracza pół miliona złotych" - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania grupą oraz produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych. Pięciu podejrzanych decyzją sądu zostało aresztowanych.

Możliwe kolejne zatrzymania

Policjanci działali na polecenie prokuratora mazowieckiego pionu przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób Źródło: CBŚP Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób Źródło: CBŚP Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób Źródło: CBŚP