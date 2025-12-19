Protest w Łomiankach Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek po południu rozpoczął się zapowiadany od kilku dni protest na drodze krajowej numer siedem, między Warszawą a Łomiankami. Mieszkańcy podwarszawskiej miejscowości zapowiadali, że będą blokować ulicę w godzinach 15-17. Uczestnicy protestu chodzą po przejściu dla pieszych w Burakowie.

Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, który poinformował nas, że na miejscu obecni są funkcjonariusze. Według policjanta, protest nieszczególnie pogarsza i tak fatalną sytuację komunikacyjną o tej porze dnia w tym rejonie.

- Występują utrudnienia pomiędzy Warszawą w Łomiankami, co jest spowodowane piątkiem i powrotami z pracy. Natomiast obecni na miejscu uczestnicy demonstracji chodzą po przejściu dla pieszych w momencie, gdy sygnalizator sygnalizuje zielone światło - wskazał.

Korek sięga mostu Północnego (Marii Skłodowskiej-Curie), ma prawie trzy kilometry.

Protest w Łomiankach Protest w Łomiankach Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Protest w Łomiankach Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Protest w Łomiankach Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

W korku dzień w dzień

Mieszkańcy Łomianek i okolicznych miejscowości od lat mierzą się z problemami z dojazdem do Warszawy i powrotem z tejże. W godzinach porannego szczytu korek na granicy Łomianek i Warszawy ciągnie się od skrzyżowania Pułkowej z Wóycickiego niemal po horyzont. Mieszkańcy alarmują, że dojazd na sąsiednie Bielany zajmuje nawet godzinę, na praski brzeg Wisły - ponad półtorej.

Postulaty uczestników piątkowego protestu to: wydłużenie świateł na Pułkowej (80 proc. dla drogi krajowej, 20 proc. dla lokalnych), zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Estrady z Wólczyńską, aby poprawić przejazd z kierunku Łomianek, przyspieszenie budowy buspasa oraz zdjęcie blokady betonowej przy moście Północnym.

Ponad miesiąc temu informowaliśmy o petycji mieszkańców do władz obu miast z prośbą o pilne zajęcie się tematem. Ratusz odpowiadał, że "programy pracy sygnalizacji świetlnych na trasie zostały 'wyżyłowane' do granic możliwości i już nic się z nich nie wyciśnie, bo ruch jest zbyt duży".

Dzisiaj w godzinach 15:00-17:00 w Łomiankach w związku z protestem mieszkańców, w rejonie skrzyżowania trasy DK7 (ul. Warszawska z ul. Przyłuskiego) mogą wystąpić utrudnienia w płynności ruchu.



Na miejscu nad bezpieczeństwem czuwać będą dodatkowe policyjne patrole. Apelujemy do… pic.twitter.com/Jr68QhzV5p — Policja Warszawa (@Policja_KSP) December 19, 2025 Rozwiń Źródło: Policja Warszawa / X

Burmistrz spotykał się z prezydentem

W poniedziałek miało miejsce spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z burmistrzem Łomianek Tomaszem Dąbrowskim. Wówczas padła ważna deklaracja, aby w ciągu ulicy Pułkowej zbudować buspas. To doraźne rozwiązanie, które ma ułatwić poruszanie się pomiędzy miastami do czasu ukończenia budowy trasy S7.

Trzaskowski w czasie spotkania podkreślił, że konieczna jest budowa brakującego odcinka S7. Chodzi o fragment pomiędzy Kiełpinem a połączeniem z Trasą Armii Krajowej. Według ostatnich zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwsi kierowcy pojadą nim najwcześniej w 2032 roku.