Okolice

Mają dość korków. Mieszkańcy Łomianek protestują na pasach

Protest w Łomiankach
Protest w Łomiankach
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Mieszkańcy Łomianek protestują na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania Warszawskiej z Przyłuskiego. Domagają się w ten sposób rozwiązań, które ograniczą korki na drodze do Warszawy.

W piątek po południu rozpoczął się zapowiadany od kilku dni protest na drodze krajowej numer siedem, między Warszawą a Łomiankami. Mieszkańcy podwarszawskiej miejscowości zapowiadali, że będą blokować ulicę w godzinach 15-17. Uczestnicy protestu chodzą po przejściu dla pieszych w Burakowie.

Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, który poinformował nas, że na miejscu obecni są funkcjonariusze. Według policjanta, protest nieszczególnie pogarsza i tak fatalną sytuację komunikacyjną o tej porze dnia w tym rejonie.

- Występują utrudnienia pomiędzy Warszawą w Łomiankami, co jest spowodowane piątkiem i powrotami z pracy. Natomiast obecni na miejscu uczestnicy demonstracji chodzą po przejściu dla pieszych w momencie, gdy sygnalizator sygnalizuje zielone światło - wskazał.

Korek sięga mostu Północnego (Marii Skłodowskiej-Curie), ma prawie trzy kilometry.

Protest w Łomiankach
Protest w Łomiankach
Protest w Łomiankach
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Protest w Łomiankach
Protest w Łomiankach
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Protest w Łomiankach
Protest w Łomiankach
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

W korku dzień w dzień

Mieszkańcy Łomianek i okolicznych miejscowości od lat mierzą się z problemami z dojazdem do Warszawy i powrotem z tejże. W godzinach porannego szczytu korek na granicy Łomianek i Warszawy ciągnie się od skrzyżowania Pułkowej z Wóycickiego niemal po horyzont. Mieszkańcy alarmują, że dojazd na sąsiednie Bielany zajmuje nawet godzinę, na praski brzeg Wisły - ponad półtorej.

Postulaty uczestników piątkowego protestu to: wydłużenie świateł na Pułkowej (80 proc. dla drogi krajowej, 20 proc. dla lokalnych), zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Estrady z Wólczyńską, aby poprawić przejazd z kierunku Łomianek, przyspieszenie budowy buspasa oraz zdjęcie blokady betonowej przy moście Północnym. 

Ponad miesiąc temu informowaliśmy o petycji mieszkańców do władz obu miast z prośbą o pilne zajęcie się tematem. Ratusz odpowiadał, że "programy pracy sygnalizacji świetlnych na trasie zostały 'wyżyłowane' do granic możliwości i już nic się z nich nie wyciśnie, bo ruch jest zbyt duży".

Burmistrz spotykał się z prezydentem

W poniedziałek miało miejsce spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z burmistrzem Łomianek Tomaszem Dąbrowskim. Wówczas padła ważna deklaracja, aby w ciągu ulicy Pułkowej zbudować buspas. To doraźne rozwiązanie, które ma ułatwić poruszanie się pomiędzy miastami do czasu ukończenia budowy trasy S7.

Trzaskowski w czasie spotkania podkreślił, że konieczna jest budowa brakującego odcinka S7. Chodzi o fragment pomiędzy Kiełpinem a połączeniem z Trasą Armii Krajowej. Według ostatnich zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pierwsi kierowcy pojadą nim najwcześniej w 2032 roku.

Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Węzeł Janickiego
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Dariusz Gałązka
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

