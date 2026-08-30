Tablicę przykleił taśmą, tak by nie było jej widać
Policjanci z grójeckiej podczas patrolowania drogi krajowej numer 50 w miejscowości Janówek zatrzymali do kontroli motocyklistę kierującego Yamahą.
"Zwrócili uwagę na sposób zamontowania tablicy rejestracyjnej, która była przyklejona na taśmę dwustronną i umieszczona w miejscu, które uniemożliwiało jej prawidłowe odczytanie. Takie mocowanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami" - informuje sierż. szt. Elżbieta Dąbrowska z policji w Grójcu.
Mandat i poprawka przy drodze
Kierujący motocyklem był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia. Za sposób mocowania tablicy został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Na miejscu musiał także prawidłowo zamontować tablicę i ramkę. Tak, by było odczytanie numerów rejestracyjnych motocykla.
Za nieprawidłowe umieszczenie lub mocowanie tablicy kierowca może zostać ukarany mandatem, otrzymać osiem punktów, a w skrajnych przypadkach policjanci mogą zatrzymać dowód rejestracyjny.