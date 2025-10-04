Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

Uwaga na dzikie zwierzęta

Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Dzikie zwierzęta na drodze
Źródło: TVN Turbo
W ostatnich dniach dochodzi do większej liczby zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. Największe ryzyko ich spotkania dzikich zwierząt na drodze występuje o świcie i wieczorem. Szczególnie niebezpieczne są tereny w pobliżu lasów, pól i łąk. W takich miejscach warto zwolnić i uważnie obserwować pobocza.

W czwartek, 2 pażdziernika, około godz. 20 na drodze krajowej nr 50 w okolicy miejscowości Wróblewo, gmina Naruszewo, przed osobową toyotę, którą kierował 65-latek z powiatu brodnickiego, nagle wybiegła sarna. Zwierzę po zderzeniu z autem uciekło.

Kilka godzin później, po godz. 23, na trasie S7 pomiędzy Szczytnem a Przyborowicami w kierunku Warszawy, przed bmw kierowane przez 23-latka z powiatu płońskiego wbiegł dzik. Kierowcy nic się nie stało, jednak zwierzę nie przeżyło zderzenia.

We wtorek, 30 września, 46-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, kierując peugeotem, w okolicach miejscowości Nowa Wrona, próbowała uniknąć zderzenia z sarną, która nagle wbiegła na jezdnię. Gwałtownie zahamowała, zjechała na pobocze i straciła panowanie nad autem. Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się na bok, zatrzymując się pomiędzy przydrożnymi drzewami. Kobieta była trzeźwa i podróżowała sama. Trafiła do szpitala na badania. 

Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Źródło: Policja Płońsk
Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności – zwłaszcza o świcie, o zmierzchu i w nocy. Dzika zwierzyna pojawia się zarówno na drogach gminnych i powiatowych, jak i wojewódzkich oraz krajowych. Obserwujcie pobocza i zdejmujcie nogę z gazu, bo na drodze możecie spotkać nie tylko innego kierowcę, ale też… sarnę, łosia czy dzika.
Policja
O świcie i wieczorem największe ryzyko

Policjanci przypominają, że największe ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drodze występuje o świcie i o zmierzchu. Szczególnie niebezpieczne są tereny w pobliżu lasów, pól i łąk. W takich miejscach warto zwolnić i uważnie obserwować pobocza.

  • Jeśli zauważysz znak ostrzegający przed dziką zwierzyną, zachowaj szczególną ostrożność.
  • W razie nagłego wtargnięcia zwierzęcia nie wykonuj gwałtownych manewrów, które mogą skończyć się czołowym zderzeniem lub dachowaniem.
  • Pamiętaj, że łoś to duże i ciężkie zwierzę - zderzenie z nim może mieć tragiczne skutki.
  • Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że droga w rejonie lasu to nie tylko inni uczestnicy ruchu, ale także dzikie zwierzęta, które mogą pojawić się w każdej chwili.
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk

Drogi w Polscezwierzęta w mieściezwierzętaPolicjaPłońsk
