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Okolice

Reakcja świadków, zatrzymane pijane kierujące

Uderzyła w stojący autobus i próbowała odjechać
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Policja Maków Mazowiecki
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Ledwo stała na nogach, ale wsiadła za kierownicę i pojechała na stację paliw. Świadek nie pozwolił jej odjechać. 39-latka została tymczasowo aresztowana. Dzięki reakcji innego świadka nie odjechała też kierująca samochodem osobowym, która uderzyła w autobus.

Przyjechała zatankować paliwo. Świadek, który zauważył w jakim jest stanie nie pozwolił jej odjechać i wezwał policję. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze radomskiej drogówki, którzy zatrzymali Renatę R. Była kompletnie pijana, miała we krwi 2,76 promila alkoholu. Miała już zakaz prowadzenia. Została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty.

"To nie był pierwszy raz, gdy Renata R. kierowała pojazdem mechanicznym wbrew orzeczonemu zakazowi prowadzenia takich pojazdów mechanicznych. Podobne zdarzenie z jej udziałem miało miejsce 18 lipca, także w Radomiu, w związku z czym prowadzone jest postępowanie karne" - informuje prokurator Aneta Góźdź, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

39-latka przyznała się i wyraziła ubolewanie. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

"Uznał, że jej czyn cechuje duża społeczna szkodliwość. Była już uprzednio karana za podobne przestępstwa, a swoim zachowaniem naruszyła nie po raz pierwszy obowiązujący ją zakaz" - dodaje prokurator Aneta Góźdź.

Zderzenie z autobusem, pijana kierująca

W piątek, po godzinie 21, na drodze krajowej nr 57 w miejscowości Szczuki (powiat makowski) kierująca osobowym Renault uderzyła w autobus.

"Po zdarzeniu kobieta próbowała odjechać z miejsca. Na szczęście świadek uniemożliwił jej dalszą jazdę. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 35-latka została zatrzymana, zabezpieczono również jej pojazd" - przekazuje kom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Nikt w tym zdarzeniu nie odniósł poważnych obrażeń.

35-latka odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi jej do trzech lat więzienia.

Uderzyła w stojący autobus i próbowała odjechać
Uderzyła w stojący autobus i próbowała odjechać
Źródło zdjęcia: Policja Maków Mazowiecki
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
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Tagi:
AlkoholDrogi w PolsceRadomMaków Mazowiecki
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