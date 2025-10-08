Ma ponad 500 lat. Zabytkowy kościół po konserwacji

Gotycki kościół pw. św. Jakuba w Bożewie Źródło: Delegatura WUOZ w Płocku

Zakończyły się prace konserwatorskie przy elewacjach gotyckiego kościoła pw. św. Jakuba w Bożewie, położonym w gminie Mochowo, w powiecie sierpeckim. Były one przeprowadzone na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Swym zakresem objęły m.in.: dezynfekcję partii zawilgoconych i zainfekowanych biologicznie, oczyszczenie lica muru z zanieczyszczeń, wzmocnieniu cegieł i spoin, usunięcie błędnych technologicznie napraw lica muru i spoin, miejscowe odsalanie obiektu, wykonanie wzmocnienia strukturalnego oraz wykonanie scalenia kolorystycznego" - poinformował we wpisie w mediach społecznościowych Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Został zbudowany w XV wieku

Jak opisał konserwator, gotycki kościół w Bożewie został zbudowany w 1453 roku z fundacji Andrzeja z Borzewa, starosty płońskiego i stolnika płockiego, ówczesnego właściciela wsi Bożewo. W pierwszej połowie XVII wieku z fundacji rodziny Borzewskich, od strony południowej dobudowano kaplicę św. Anny, która została przebudowana w XVIII wieku.

Remonty kościoła przeprowadzano w 1812 i 1914 roku. W okresie międzywojennym kościół przeszedł renowację. Prace skupiły się na rekonstrukcji szczytu wschodniego. Jest on razem ze szczytem zachodnim charakterystycznym elementem świątyni. Posiada dekoracje w postaci cegły zendrówki układanej w romby czy też występujące miejscowo ślady po tzw. świdrach ogniowych.

Kościół w Bożewie został wpisany do rejestru zabytków wraz z dzwonnicą i terenem w obrębie murów cmentarza kościelnego decyzją z dnia 22 marca 1962 roku.