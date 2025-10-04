Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków

Do zdarzenia doszło na warszawskiej Ochocie Źródło: Google Earth

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 21.21. Osobowy ford zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Kierowcy byli trzeźwi. Jednak po wykonaniu badania narkotestem elektronicznym okazało się, że 26-letni kierujący fordem jest pod wpływem narkotyków. Została pobrana od niego krew do badań - mówi w rozmowie z nami podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak udało nam się ustalić, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. 26-latek został zatrzymany i trafił na komendę.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.