Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 21.21. Osobowy ford zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Kierowcy byli trzeźwi. Jednak po wykonaniu badania narkotestem elektronicznym okazało się, że 26-letni kierujący fordem jest pod wpływem narkotyków. Została pobrana od niego krew do badań - mówi w rozmowie z nami podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.
Jak udało nam się ustalić, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. 26-latek został zatrzymany i trafił na komendę.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
