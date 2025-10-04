Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ochota

Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków

Narkotest w rękach policjantów
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Ochocie
Źródło: Google Earth
W piątek wieczorem na ulicy Grójeckiej doszło do zderzenia pojazdu osobowego z autobusem miejskim. Kierowca auta nie posiadał uprawnień do kierowania i był pod wpływem narkotyków.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 21.21. Osobowy ford zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Kierowcy byli trzeźwi. Jednak po wykonaniu badania narkotestem elektronicznym okazało się, że 26-letni kierujący fordem jest pod wpływem narkotyków. Została pobrana od niego krew do badań - mówi w rozmowie z nami podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak udało nam się ustalić, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. 26-latek został zatrzymany i trafił na komendę.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zginął pasażer, kierowca oskarżony

Zginął pasażer, kierowca oskarżony

Okolice
Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach

Miał prawie trzy promile. Przed policją ukrył się w krzakach

Okolice

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Katowice

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Okolice
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
Kultura
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
Okolice
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
Śródmieście
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
Okolice
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
Wesoła
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
Bielany
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
Praga Południe
Dariusz Matecki
Poseł PiS pokazuje zdjęcie policjanta i pyta "kto to". Komentarz komendy i zawiadomienie prokuratury
Śródmieście
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
Śródmieście
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
Okolice
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kiedyś górowała nad drewnianą zabudową, dziś jest pustostanem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o pobicie na przystanku
Zaatakował, pobił i okradł. "Bez powodu i bez słowa"
Wawer
Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o kradzieże
Wchodzili do mieszkań seniorek. Pretekstem była kontrola jakości wody
Targówek
Kierowca bmw pędził 163 km/h
Pędził 163 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
Okolice
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
Praga Południe
perfumy
Ukradł perfumy, potraktował ochroniarza gazem
Wola
Weteran Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
"Życzę państwu, abyście kochali Warszawę tak, jak my"
Mokotów
Wypadek na rondzie ONZ
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Wola
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście
Demonstracja przed MSZ
Demonstracja "Solidarni z Palestyną"
Śródmieście
Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", metropolita warszawski abp Adrian Galbas podczas konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów w Warszawie
"Niedobrze się stało, że Kościół i szkoła mogą być postrzegane jako nieprzyjaciele"
Śródmieście
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
Okolice
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki