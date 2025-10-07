Logo TVN Warszawa
Ochota

Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę

Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Dobiega końca remont torowiska tramwajowego na Grójeckiej, na warszawskiej Ochocie. Tramwaje wrócą na swoje trasy na początku przyszłego tygodnia.

Na początku tego tygodnia tramwaj pomiarowy przejechał całą trasę wzdłuż Grójeckiej i alei Krakowskiej - w tym po wyremontowanym odcinku torów od placu Narutowicza do Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz po nowym układzie torów i rozjazdów u zbiegu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha.

Remont zakończony w terminie

"W świetle tej inwestycji wyremontowaliśmy własnymi siłami odcinek torów na Grójeckiej od tego skrzyżowania do pl. Narutowicza (bez przejazdu na wysokości Wawelskiej, która służy jako główny objazd dla ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.). Wymieniliśmy tory wraz z podbudową, wzmocniliśmy grunt, wykonaliśmy nowe odwodnienie. Remontowane są przystanki Wawelska i Och-Teatr, wymieniamy barierki i krawężnik. Na dalszym odcinku do pętli P+R Al. Krakowska prowadziliśmy prace utrzymaniowe. Wyfrezowaliśmy szyny na całej trasie, a także wyremontowaliśmy przejazdy na wysokości 1 Sierpnia i Bakalarskiej" - poinformowały Tramwaje Warszawskie w komunikacie.

Od poniedziałku, 13 października na Grójecką, aleję Krakowską oraz pętle na Okęciu wróci normalny ruch tramwajowy. Jak podkreślono, remont zakończy się z zgodnie z zapowiadanym terminem.

"Późną jesienią wyremontowany odcinek torów zostanie zazieleniony rozchodnikiem. W dalszym ciągu, po wznowieniu ruchu, będą trwały prace przy budowie nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego" - podali tramwajarze.

Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Trwa budowa torowiska do Dworca Zachodniego

Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. powstaje około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z tunelem pod parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Pasażerowie będą mogli przesiadać się tam między tramwajami i pociągami, ponieważ podziemny przystanek będzie połączony z peronami kolejowymi.

Urzędnicy szacują, że z nowej trasy będzie korzystać ponad 1,2 miliona pasażerów rocznie. Jak zapowiadają, podróż z dworca do Grójeckiej zajmie pięć minut, do placu Narutowicza 10 minut, a do stacji metra Politechnika - 15 minut. Do Dworca Zachodniego tramwaje dotrą w przyszłym roku.

Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na swoje trasy
Śródmieście
Wizualizacja tramwaju na zieloną Białołękę
Tramwaj na Zieloną Białołękę bez wspólnego odcinka dla autobusów
Białołęka

Inwestycje w Warszawie
