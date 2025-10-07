Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę

Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na początku tego tygodnia tramwaj pomiarowy przejechał całą trasę wzdłuż Grójeckiej i alei Krakowskiej - w tym po wyremontowanym odcinku torów od placu Narutowicza do Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz po nowym układzie torów i rozjazdów u zbiegu Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha.

Remont zakończony w terminie

"W świetle tej inwestycji wyremontowaliśmy własnymi siłami odcinek torów na Grójeckiej od tego skrzyżowania do pl. Narutowicza (bez przejazdu na wysokości Wawelskiej, która służy jako główny objazd dla ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.). Wymieniliśmy tory wraz z podbudową, wzmocniliśmy grunt, wykonaliśmy nowe odwodnienie. Remontowane są przystanki Wawelska i Och-Teatr, wymieniamy barierki i krawężnik. Na dalszym odcinku do pętli P+R Al. Krakowska prowadziliśmy prace utrzymaniowe. Wyfrezowaliśmy szyny na całej trasie, a także wyremontowaliśmy przejazdy na wysokości 1 Sierpnia i Bakalarskiej" - poinformowały Tramwaje Warszawskie w komunikacie.

Od poniedziałku, 13 października na Grójecką, aleję Krakowską oraz pętle na Okęciu wróci normalny ruch tramwajowy. Jak podkreślono, remont zakończy się z zgodnie z zapowiadanym terminem.

"Późną jesienią wyremontowany odcinek torów zostanie zazieleniony rozchodnikiem. W dalszym ciągu, po wznowieniu ruchu, będą trwały prace przy budowie nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego" - podali tramwajarze.

Trwa budowa torowiska do Dworca Zachodniego

Wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. powstaje około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z tunelem pod parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Pasażerowie będą mogli przesiadać się tam między tramwajami i pociągami, ponieważ podziemny przystanek będzie połączony z peronami kolejowymi.

Urzędnicy szacują, że z nowej trasy będzie korzystać ponad 1,2 miliona pasażerów rocznie. Jak zapowiadają, podróż z dworca do Grójeckiej zajmie pięć minut, do placu Narutowicza 10 minut, a do stacji metra Politechnika - 15 minut. Do Dworca Zachodniego tramwaje dotrą w przyszłym roku.