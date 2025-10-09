Logo TVN Warszawa
Warszawa
Mokotów

Wyciek żrącej substancji w szkole. Ewakuacja 300 osób

Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Strażacy interweniują w Szkole Podstawowej numer 191
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Straż pożarna interweniowała w czwartek rano w Szkole Podstawowej numer 191, gdzie z powodu wycieku żrącej substancji, ewakuowano około 300 osób przebywających w placówce.

Stołeczna straż otrzymała zgłoszenie o godz. 7.59.

- Informacja dotyczyła drażniącego zapachu w pomieszczeniu gospodarczym Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej w Warszawie. Pierwszy zastęp straży, który przybył na miejsce, przeprowadził pomiary przy użyciu detektora. Wstępnie stwierdzono obecność amoniaku - poinformował kpt. Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ewakuowano 294 osoby przebywające na terenie szkoły – to uczniowie i pracownicy.

– Na miejscu pracuje Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP. Sprawdza między innymi czy to rzeczywiście amoniak, czy inna substancja – dodał.

Poinformował, że na razie nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb i kiedy szkoła wróci do zajęć. 

Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Straż pożarna
