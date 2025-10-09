Wyciek żrącej substancji w szkole. Ewakuacja 300 osób

Stołeczna straż otrzymała zgłoszenie o godz. 7.59.
- Informacja dotyczyła drażniącego zapachu w pomieszczeniu gospodarczym Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej w Warszawie. Pierwszy zastęp straży, który przybył na miejsce, przeprowadził pomiary przy użyciu detektora. Wstępnie stwierdzono obecność amoniaku - poinformował kpt. Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Ewakuowano 294 osoby przebywające na terenie szkoły – to uczniowie i pracownicy.
– Na miejscu pracuje Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP. Sprawdza między innymi czy to rzeczywiście amoniak, czy inna substancja – dodał.
Poinformował, że na razie nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb i kiedy szkoła wróci do zajęć.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl