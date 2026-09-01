W śmieciarce zapaliły się odpady
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Pierwszy sygnał o pożarze śmieciarki na skrzyżowaniu ulic Jasielskiej i Racławickiej otrzymaliśmy na Kontakt24. Na przesłanym nagraniu widać płonącą stertę odpadów, kilkanaście metrów przed nią stoi śmieciarka.
Dwa zastępy straży pożarnej
Informacje o pożarze potwierdziła nam straż pożarna.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 12.51, wynikało z niego, że przy ulicy Racławickiej 144 zapaliły się papiery znajdujące się wewnątrz jadącej śmieciarki - powiedział nam kpt. Paweł Baran.
Na miejscu pracowało dwa zastępów straży pożarnej, łącznie ośmiu strażaków. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Przed 14 strażacy zakończyli działania.
Źródło: tvnwarszawa.pl