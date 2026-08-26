Był pijany, od 10 lat nie ma prawa jazdy
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zostali skierowani na ulicę Elsnera, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem Toyoty i BMW. Sprawdzili stan trzeźwości kierowców.
"Kierujący Toyotą miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się też, że 80-latek nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą. W 2016 roku wydana została decyzja administracyjna o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mimo to zdecydował się wyjechać na drogę publiczną. Drugi z kierujących był trzeźwy" - poinformowała asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa II.
Dwa zarzuty
80-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, drugi prowadzenia samochodu pomimo cofnięcia uprawnień. Został objęty dozorem policji.