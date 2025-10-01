Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Władze Bielan i Ochoty chcą rozszerzenia pilotażu nocnej prohibicji

Chcą nocnej prohibicji
Rafał Trzaskowski o nocnej prohibicji
Źródło: TVN24
Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk i jego zastępca Włodzimierz Piątkowski zwrócili się do przewodniczącej Rady Miasta z propozycją podjęcia uchwały w sprawie pilotażu ciszy alkoholowej w ich dzielnicy. Nocnej prohibicji chcą także władze Ochoty.

"Nie będę się już powtarzał o rosnącej rokrocznie liczbie interwencji policji i straży miejskiej w rejonach punktów sprzedających alkohol w godzinach nocnych, zgłoszeniach libacji pod oknami bloków czy problemów z nietrzeźwymi osobami w Szpitalu Bielańskim - to mówiłem już wiele razy i myślę, że wszyscy dostrzegamy zatrważającą skalę problemu" - napisał w mediach społecznościowych Pietruczuk.

Bielany. "Tego oczekują mieszkańcy"

Na Bielanach ograniczenie dotknęłoby 24 sklepy, w tym 13 stacji benzynowych ."Spotkałem się z zarzutami, że chcemy uderzyć w małych przedsiębiorców, ale stanowczo się z tym nie zgadzam" - podkreślił burmistrz.

Zaznaczył, że wprowadzenie postulowanego ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu, które dotknie wyłącznie sklepy i stacje benzynowe, przyczyni się do zmiany kultury picia i spowoduje, że zainteresowani spożyciem przeniosą się z podwórek do restauracji albo pubów, co przyczyni się do poprawy koniunktury w lokalnej gastronomii.

"Zdecydowane i liczne komentarze popierające nocne ograniczenie alkoholu na terenie dzielnicy Bielany publikowane w lokalnych grupach w mediach społecznościowych pokrywają się z wynikami konsultacji społecznych i pokazują, że tego oczekują mieszkańcy" - przekazał, dodając, że w czwartek przyjdzie na nadzwyczajną sesję rady, aby przedstawić bielański punkt widzenia.

Praga Południe. Nie było kworum

W środę na nadzwyczajnej dzielnicowej sesji radni Pragi Południe mieli pochylić się nad projektem uchwały rozszerzającej pilotaż również o tę dzielnicę.

"Mieszkańcy Pragi Południe regularnie zgłaszają problemy wynikające z nadmiernej dostępności alkoholu w godzinach nocnych, takie jak hałas, zakłócanie porządku publicznego, wandalizm, częsta konieczność wzywania służb porządkowych, a także poczucie niepewności w przestrzeni publicznej. Wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych nocą to rozwiązanie, które zostało przyjęte w wielu gminach w Polsce i okazało się niezwykle skuteczne" - napisali w uzasadnieniu radni.

Przypomnieli, że już jesienią 2024 roku Rada Dzielnicy Praga Południe przyjęła jednomyślnie stanowisko opiniujące pozytywnie wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych.

"Przyjęcie uchwały wprowadzającej to ograniczenie byłoby zatem naturalną konsekwencją podjętego stanowiska i odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej dzielnicy" - podkreślili.

Jednak sesja nie odbyła się z powodu braku kworum. "Utrudnieniem było zwołanie posiedzenia w ostatniej chwili – wczoraj (we wtorek - red.) po godzinie 17 – mimo że prezydium rady miało na to siedem dni. Dodatkowo wyznaczono termin na godzinę 11, kiedy duża część radnych pracuje zawodowo" - poinformowało w mediach społecznościowych stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Ochota. "Bez hałasu, libacji i awantur"

Nocnej ciszy alkoholowej domagają się także władze Ochoty. Na facebookowej stronie Ochocian Sąsiadów wiceburmistrzowie dzielnicy ubolewają, że Ochotę pominięto w pilotażu.

"Tymczasem Rada Dzielnicy już poparła nocny zakaz - a wszyscy wiemy, że gdy zamknie się nocne sklepy w Śródmieściu, problemy mogą przenieść się właśnie na naszą dzielnicę. Dlatego nasza wiceburmistrz Justyna Glusman wspólnie ze Sławek Cygler - wiceburmistrz Ochoty wystąpili do Rady Warszawy o rozszerzenie zakazu również na Ochotę!" - zapowiadają (pisownia oryginalna).

I przekonują, że chcą, by "mieszkańcy Ochoty też mogli spokojnie odpoczywać w nocy - bez hałasu, libacji i awantur pod sklepami".

Pilotaż w Śródmieściu i na Pradze Północ

Na sesji Rady Warszawy, która odbyła się 18 września, radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze Północ w godzinach od 23 do 6. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych klubu Lewica - Miasto Jest Nasze w tej samej sprawie. Doszło do ogromnej awantury i politycznego przesilenia, interweniował premier Donald Tusk.

W efekcie podczas nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w czwartek radni będą głosować poprawki do uchwał dotyczących pilotażu. Najważniejszą jest skrócenie czasu na wejście w życie obu uchwał z trzech miesięcy do 14 dni. Potem obie uchwały wrócą do zaopiniowania do rad Śródmieścia i Pragi Północ i z powrotem do Rady Warszawy. W rozmowie z tvnwarszawa.pl, wiceprzewodniczący rady Sławomir Potapowicz (KO) wyraził nadzieję, że obie uchwały uda się przegłosować na posiedzeniu 16 października, tak aby nowe prawo zaczęło obowiązywać od 1 listopada.

Ma być to tylko wstęp do zakazu obejmującego całe miasto. Według ostatnich deklaracji Rafała Trzaskowskiego miałby on wejść w życie 1 czerwca przyszłego roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholRada Warszawy
Czytaj także:
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
Okolice
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
XVII-wieczny rapier odnaleziony w Wiśle
Poszedł na ryby. Wyłowił broń z czasów Potopu Szwedzkiego
Okolice
Piaseczno chce prohibicji
Kolejna gmina pod Warszawą chce wprowadzić nocną prohibicję
Okolice
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
Sąd utrzymał wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa na Nowym Świecie
Alicja Glinianowicz
Odtworzony kapitel
"Długo stał obłupany z dawnych dekoracji". Zyska je na nowo
Śródmieście
Agresor potrzebował pomocy
Zauważyli wystające spod zaparkowanego samochodu nogi i fragment tułowia
Białołęka
W Warszawie brakuje policjantów (zdj. ilustracyjne)
Wakaty w komendzie stołecznej. "Nie mamy co trzeciego policjanta"
Piotr Bakalarski
Pijana kierująca wjechała w żywopłot (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie zauważyła" krawężnika, wjechała na chodnik, potem w żywopłot
Okolice
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro. Pieniądze zniknęły, wybranek też
Okolice
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
TVN24
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
Śródmieście
33-latek został zatrzymany
"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"
Okolice
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla
Śródmieście
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
Piotr Bakalarski
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
Włochy
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
Okolice
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
Śródmieście
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
Okolice
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
Białołęka
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia
Praga Południe
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
Włochy
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
Śródmieście
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
Okolice
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
Ochota
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
Rembertów
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski dementuje. "Mój syn będzie uczęszczał na edukację zdrowotną"
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki