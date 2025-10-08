Zaatakował kierowcę autobusu gazem. Próbował wtargnąć do szoferki

Atak na kierowcę autobusu Źródło: KSP

Do zdarzenia doszło 6 października, kilka minut po godzinie 20, w autobusie miejskim, w rejonie przystanku "Ekspresowa 02" przy Modlińskiej.

"Mężczyzna, którego wizerunek publikujemy zaatakował kierowcę gazem, groził mu i uszkodził drzwi autobusu. Ma około 30-40 lat, szczupłą budowę ciała, włosy krótkie; ubrany był w szare spodnie typu dres, t-shirt, szarą rozpinaną bluzę, czarne buty sportowe, miał przy sobie plecak sportowy" - przekazała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu agresji.

Poznajesz tego mężczyznę?

Policjanci z komisariatu policji na Białołęce szukają mężczyzny widocznego na zdjęciu i nagraniu.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35 lub 47 723 52 19. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: kp-bialoleka.wk@ksp.policja.gov.pl" - apeluje policja. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu Źródło: KRP Warszawa VI