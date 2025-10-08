Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Zaatakował kierowcę autobusu gazem. Próbował wtargnąć do szoferki

Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Atak na kierowcę autobusu
Źródło: KSP
Warszawscy policjanci szukają mężczyzny, który groził kierowcy miejskiego autobusu i uszkodził w nim szybę. Komenda opublikowała nagranie ze zdarzenie i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości agresora.

Do zdarzenia doszło 6 października, kilka minut po godzinie 20, w autobusie miejskim, w rejonie przystanku "Ekspresowa 02" przy Modlińskiej.

"Mężczyzna, którego wizerunek publikujemy zaatakował kierowcę gazem, groził mu i uszkodził drzwi autobusu. Ma około 30-40 lat, szczupłą budowę ciała, włosy krótkie; ubrany był w szare spodnie typu dres, t-shirt, szarą rozpinaną bluzę, czarne buty sportowe, miał przy sobie plecak sportowy" - przekazała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu agresji.

Poznajesz tego mężczyznę?

Policjanci z komisariatu policji na Białołęce szukają mężczyzny widocznego na zdjęciu i nagraniu.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają tego mężczyznę prosimy o kontakt z policjantami prowadzącymi tę sprawę, w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem telefonu 47 72 352 35 lub 47 723 52 19. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: kp-bialoleka.wk@ksp.policja.gov.pl" - apeluje policja. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Zaatakował kierowcę autobusu i groził mu
Źródło: KRP Warszawa VI

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VI

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Susza zabrała wodę z fosy w Forcie Bema
Bemowo
Potężny konar mógł runąć na budynek
Kasztanowiec tak trzeszczał, że mieszkańcy wezwali służby
Praga Południe
shutterstock_2561340557
Gość śmiertelnie pobity na poprawinach. Podejrzanym lokalny piłkarz
Wypadek hulajnogisty
Wjechał hulajnogą wprost pod rozpędzony samochód. Nagranie
Bemowo
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
Praga Północ
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
Wola
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Całodobowy sklep monopolowy
Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji
Praga Północ
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
Mokotów
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
Śródmieście
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
Praga Północ
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
Ochota
Wypadek i utrudnienia na trasie S8
Wjechał w bariery, utrudnienia na wjeździe do Warszawy
Odpowie za kradzież sprzed lat
Odpowie za kradzież sprzed lat. Bo zgubił rękawiczkę
Kierowca wpadł podczas kontroli (zdj. ilustracyjne)
Wpadł na prędkości, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Tramwaj potrącił rowerzystkę. "Liczne obrażenia"
Targówek
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Sitne
Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
Włochy
Edukacja zdrowotna
Mnóstwo uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Dane
Śródmieście
Kontrole przewozu osób (zdj. ilustracyjne)
Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki