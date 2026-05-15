Białołęka

Nocne prace na S8, zmiany tras autobusów i zamknięte wjazdy

Źródło zdj. gł.: GDDKiA
Drogowcy na najbliższe noce zaplanowali prace związane z wymianą nawierzchni na trasie S8, pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki. Od poniedziałku, 18 maja inaczej pojadą także autobusy miejskie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace od 20 do 5 i podzieli je na etapy, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Jak wytłumaczył w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego, zakończyło się układanie nowej nawierzchni na lewej części jezdni S8 w obu kierunkach, od ulicy Łabiszyńskiej do Marek. Teraz - jak zapowiadają drogowcy - prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wjazdu i zjazdu na S8.

Ten etap rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek, z 18 na 19 maja i będzie wiązać się z frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku.

"Niezbędne będzie zamknięcie wjazdu z ulicy Łabiszyńskiej na S8 (ok. godz. 22:00). Następnej nocy, czyli z wtorku na środę, z 19 na 20 maja, frezowany będzie kolejny fragment trasy głównej, co spowoduje utrudnienia na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą węzła Głębocka. Wykonawca zapewni tu ręczne kierowanie ruchem" - podał w komunikacie ZTM.

Przez kolejne dwie noce (20-21 i 21-22 maja) układana będzie nawierzchnia, co oznacza ponowne zamknięcie wjazdu z ulicy Łabiszyńskiej, a następnie zjazdu na węzeł Głębocka. Po zakończeniu prac nawierzchniowych, w nocy z 22 na 23 maja, odtwarzane będzie oznakowanie poziome. Wtedy nie będzie już konieczne zamykanie wyjazdu i wjazdu na S8.

Zmiany dla autobusów

Od poniedziałku, 18 maja, od godz. 22:00 do wtorku, 19 maja, do godz. 05:00 oraz od środy, 20 maja, od godz. 20:00 do czwartku, 21 maja, do godz. 05:00 zamknięty będzie wjazd z ulicy Łabiszyńskiej na trasę S8 w kierunku Marek.

ZTM zaznaczył, że autobusy linii: 132, 134, 226 i 326 w kursach z przystanków METRO BRÓDNO i METRO MARYMONT, w tych godzinach, zostaną skierowane na trasy objazdowe:

132 w kierunku OS. DERBY i 134 w kierunku OLESIN pojadą jezdnią główną trasy S8 i nie zatrzymają się na przystanku KS Polonez 02; 226 w kierunku OS. ZIELONA DOLINA i 326 w kierunku METRO MARYMONT pojadą ulicami L. Kondratowicza, św. Wincentego i Głębocką dojadą do swoich tras. Od wtorku, 19 maja, od godz. 22:00 do środy, 20 maja, do godz. 05:00 oraz od czwartku, 21 maja, od godz. 20:00 do piątku, 22 maja, do godz. 05:00 zamknięty będzie "zjazd z trasy S8 na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą" w kierunku ulicy Głębockiej.

Autobusy linii 132, 134, 226 i 326 w kursach z METRO BRÓDNO i METRO MARYMONT, w tych godzinach, zostaną skierowane na trasy objazdowe:

132 w kierunku OS. DERBY, 134 w kierunku OLESIN, 226 w kierunku OS. ZIELONA DOLINA i 326 w kierunku METRO MARYMONT pojadą jezdnią główną trasy S8 i zawrócą na węźle Marki. Nie zatrzymają się na przystankach Ostródzka 02 i Głębocka 02.

