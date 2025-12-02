Logo TVN Warszawa
Bemowo

Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy

Przez prace na S8 nie ma oznakowania poziomego
Na fragmencie trasy S8 brakowało oznakowania poziomego (nagranie z końca listopada)
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na części warszawskiego odcinka trasy S8 od początku grudnia brakowało oznakowania poziomego. Informowaliśmy wtedy, że w kierunku węzła Konotopa kierowcy poruszali się szeroką jezdnią, na której były trzy pasy ruchu, ale nie rozdzielały ich białe linie. Powodem były trwające od kilku miesięcy prace remontowe. Po kilkunastu dniach pasy zostały namalowane.

Latem ruszył remont warszawskiego odcinka trasy S8. Jego celem jest wymiana nawierzchni na obu jezdniach między węzłami Konotopa i Prymasa Tysiąclecia. Roboty prowadzone są w godzinach nocnych, żeby kierowcy jak najmniej odczuwali ich skutki. Na początek nowy asfalt pojawił się na jezdni w stronę Białegostoku, później drogowcy przenieśli się na jezdnię w kierunku Poznania.

W ostatnich dniach listopada nowa nawierzchnia pojawiła się na fragmencie odcinka między Bemowem a węzłem Konotopa. Jednak nadal nie było tam jednak oznakowania poziomego. Kierowcy mieli tam do dyspozycji trzy pasy ruchu. Nie były one jednak wytyczone białą farbą.

Przez prace na S8 nie było oznakowania poziomego (zdjęcie z 18.11.2025 r.)
Przez prace na S8 nie było oznakowania poziomego (zdjęcie z 18.11.2025 r.)
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Postęp prac zależy od pogody

Rzeczniczka Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska podkreślała, że prace związane z remontem trasy S8 nie zostały jeszcze zakończone. - Pozostało do wykonania około trzech kilometrów pasa lewego i środkowego jednej jezdni - wyjaśniła.

- Czas trwania robót jest zależny od warunków atmosferycznych - zastrzegała. I wyjaśniła, że przygotowanie nowego oznakowania wymaga, aby odpowiednia pogoda panowała przez dłuższy okres. - Wykonawca w miarę możliwości wykonuje je - zapewniła.

I przypomniała, że dodatkowo na tempo robót wpływa to, że są wykonywane wyłącznie w porze nocnej, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców.

Jak zapowiadała rzeczniczka GDDKiA, zakończenie prac przewidywane jest w grudniu, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów.

Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Trasa skończy niebawem 15 lat

Fragment trasy S8 między węzłami Konotopa i Prymasa Tysiąclecia w styczniu skończy 15 lat. Oddano go do użytku w 2011 roku. Jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem odcinków w kraju. Z szacunków drogowców wynika, że w ciągu doby przejeżdża nim od 105 do 125 tysięcy pojazdów, w tym 12-13 tysięcy ciężarówek.

"Mając na celu zapewnienie jak najdłuższego 'życia' tej trasy, konieczne jest przeprowadzenie standardowych zabiegów utrzymaniowych obejmujących wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni" - wyjaśniali latem drogowcy.

Namalowali pasy po kilkunastu dniach

Po kilkunastu dniach od publikacji naszego artykułu na opisywanym przez nas odcinku trasy S8 pasy zostały namalowane. Teraz w kierunku węzła Konotopa, gdzie kierowcy poruszają się szeroką jezdnią, na której znajdują się trzy pasy ruchu, są widoczne białe rozdzielające jezdnie linie.

Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy (zdjęcie z 20 grudnia)
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy (zdjęcie z 20 grudnia)
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
