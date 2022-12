Uczelnia dała zielone światło straży miejskiej. Ubyło aut z dzikiego parkingu na skwerku

Interwencje straży miejskiej, działania uczelni

- Umożliwia nam ono interwencję, w związku z parkowaniem na zieleni - potwierdza Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej. Służba wzięła się do roboty. - Tylko 21 listopada przeprowadziliśmy 10 interwencji foto, czyli robimy zdjęcie samochodu pod nieobecność właściciela i kierowca jest wzywany do złożenia wyjaśnień na oddziale. Jeśli nie są one uzasadnione, to zostaje on ukarany mandatem - wyjaśnia Jabraszko.