Bemowo

Nerwowo kręcił się przy bankomacie, miał sporo gotówki

Bankomat (zdjęcie ilustracyjne)
Rośnie liczba oszustw na BLIK. Eksperci radzą, na co zwracać uwagę
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN
Podejrzewali, że może za pomocą nielegalnie zdobytych kodów wypłacać z bankomatu pieniądze. 17-latek miał już przy sobie osiem tysięcy złotych i 500 euro.

W środę przed południem policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego komisariatu na Bemowie dostali informację, że w pobliżu bankomatu kręci się młody mężczyzna.

"Co chwilę podchodził i nerwowo się rozglądał. Podejrzewali, że prawdopodobnie dokonuje wypłat za pomocą bezprawnie pozyskanych kodów BLIK.  Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 17-latku ponad osiem tysięcy złotych, 500 euro oraz telefon komórkowy. 17-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - przekazuje w komunikacie nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa IV.

Zarzuty i dozór

17-latek usłyszał zarzut oszustwa i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Policjanci apelują o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach online. "Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą. Zwłaszcza gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy. Oszustwa metodą 'na BLIK' stają się coraz powszechniejsze, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń i chronić swoje finanse przed działaniem oszustów" - przypominają.

  • Należy dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Pamiętaj również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania.
  • Nie podawaj wygenerowanego kodu bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy zadzwonić do znajomego, aby upewnić się, czy faktycznie to on znalazł się w potrzebie.
  • Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej.
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn

PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjaoszustwa
