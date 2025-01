Zawieszenie broni, rozmowa z Zełenskim, burza po geście ucznia

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden w pożegnalnym orędziu do narodu ostrzegł, że w Ameryce tworzy się oligarchia, która posiada ogromne bogactwo, władzę i wpływy, co zagraża amerykańskiej demokracji i wolnościom. Biden wezwał też do wprowadzenia konstytucyjnych poprawek, by odebrać immunitet prezydentom.