Wydłuża się czas oczekiwania na wyjazd z Polski przez przejścia graniczne z Białorusią

Utrzymuje się doba oczekiwania na odprawę ciężarówek w Bobrownikach

Utrzymuje się 24-godzinny czas oczekiwania na odprawę kierowców ciężarówek na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie) - poinformowała w środę wieczorem KAS. Taki czas oczekiwania utrzymuje się od rana, jak poinformowała KAS, w kolejce stoi ok. pół tysiąca ciężarówek. W ciągu 12-godzinnej dziennej zmiany odprawiono 307 tirów wyjeżdżających z Polski. Bobrowniki to obecnie jedyne w Podlaskiem przejście graniczne z Białorusią obsługujące drogowy ruch towarowy. W związku z długą kolejką przed minionym weekendem ponownie wprowadzono strefę buforową, by usprawnić ruch na drodze do przejścia granicznego w Bobrownikach. Rozpoczynała się ona przed Waliłami Stacją.