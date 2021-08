Europoseł Włodzimierz Cimoszewicz o ewentualnych wcześniejszych wyborach parlamentarnych

Scenariusz przyspieszonych wyborów staje się bardzo prawdopodobny - ocenił w "Faktach po Faktach" eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz. Były premier i były minister spraw zagranicznych przyznał, że głosowanie na wiosnę to scenariusz "bardziej realny niż kiedykolwiek do tej pory". - Dlatego że władza Jarosława Kaczyńskiego wisi na włosku - argumentował.

Pytany, czy wybory na wiosnę to realny scenariusz, ocenił, że "bardziej realny niż kiedykolwiek do tej pory". - Dlatego że władza Kaczyńskiego wisi na włosku - argumentował.

- Jeżeli władza Kaczyńskiego zależy od porannego nastroju pana Kukiza, wybitnego męża stanu, to znaczy, że dzisiaj to nie Kukiz wisi u klamki Kaczyńskiego, tylko jest odwrotnie. Przypuszczam, że to jest mało komfortowe położenie - komentował gość TVN24. Jego zdaniem, "gdyby Kaczyński miał pewność, czy duże prawdopodobieństwo, że wygra wybory, to organizowałby je w tej chwili bardzo szybko". - W ten sposób zapobiegałby też dalszym podziałom w tej już tylko tzw. Zjednoczonej Prawicy - dodał.