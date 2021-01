Ustawa o służbie zagranicznej przyjęta. Rząd: otwarcie na nowe kadry, opozycja: skrajne upolitycznienie

Ustawa o służbie zagranicznej zakłada między innymi utworzenie odrębnego stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, zmianę struktury stopni dyplomatycznych - najwyższym stopniem będzie minister pełnomocny, a nie jak obecnie ambasador. Projekt zakłada zmianę zasad naboru kandydatów do służby zagranicznej oraz udostępnienie archiwów MSZ obejmujących okres do 1990 roku Instytutowi Pamięci Narodowej. W myśl przyjętych poprawek dyplomata będzie mógł być oddelegowany do Kancelarii Prezydenta, a sam prezydent będzie mógł powoływać ambasadorów specjalnych.

Fogiel: to zmiany potrzebne i zasadne

Poseł PiS Radosław Fogiel, który w imieniu klubu zabierał głos podczas drugiego czytania, zapewniał, że kluczem propozycji jest dostosowanie polskiej dyplomacji do warunków współczesnych i bieżących wyzwań oraz otwarcie służby zagranicznej na nowe kadry, zmiana funkcji ambasadora i zmiana struktury stopni dyplomatycznych. Dodał, że projekt jest także odpowiedzią na konstytucyjnie uwarunkowany kształt polityki zagranicznej, prowadzonej zarówno przez rząd, jak i prezydenta. - Projekt tej ustawy idzie w przekonaniu PiS w dobrym kierunku, to są zmiany potrzebne i zasadne - argumentował Fogiel.

"To projekt o nowych kadrach Zjednoczonej Prawicy w dyplomacji"

Poseł zarzucał PiS-owi nepotyzm, który - jego zdaniem - jest standardem obecnych rządów. - Tworzycie narośl na narodzie, tę nową elitę - mówił Zalewski. - Musicie mieć nowe miejsca, gdzie będziecie wsadzali nowych ludzi, i o to chodzi - dodał, zwracając się do rządzących.

"Służbę zagraniczną buduje się dziesiątki lat, a niszczy się jedną ustawą"

Poseł Koalicji Polskiej Władysław Teofil Bartoszewski ocenił, że projekt był zły zarówno przed pracami w komisji po pierwszym czytaniu, jak i po przyjęciu poprawek. - Jest to skrajne upolitycznianie służby zagranicznej - ocenił Bartoszewski. Zaznaczył, że popiera otwarcie służby zagranicznej, ale kandydaci powinni mieć odpowiednią wiedzę, której nie da się nabyć w krótkim czasie. Krytycznie odniósł się do przepisu, zgodnie z którym z pracownikami służby zagranicznej, którzy mają powyżej 65 lat, rozwiązuje się umowy. - Służbę zagraniczną buduje się dziesiątki lat, a niszczy się jedną ustawą - powiedział Bartoszewski i poinformował, że jego klub będzie głosował przeciw uchwaleniu ustawy.

Szejna: najbardziej doświadczeni dyplomaci zostaną wyrzuceni

"Jest to całkowity bubel"

- Siedem godzin pracowaliśmy nad 70 artykułami - powiedział Kamiński, nawiązując do obrad komisji spraw zagranicznych. - Jest to całkowity bubel, nie poprawi nic w naszej dyplomacji. Mało, sami teraz już nie wiecie, co w nim jest - powiedział do rządzących.